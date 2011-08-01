Klavyede Yonca İşareti-Sembolü-Simgesi (☘) Nasıl Yapılır?

Hazırladığımız "Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizilerimize devam ediyoruz. Bilgisayar kullanıcılarının aradığı klavye işaretlerine yönelik bugünkü içeriğimiz, "klavyede yonca işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede yonca sembolü (☘) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları uygulamanız yeterli.

Klavyede Yonca İşareti Nasıl Yapılır?

Bilindiği üzere yaygın olarak üç yapraklı yonca bulunmaktadır. Dört yapraklı yonca ise nadirdir ve şans getirdiğine inanılır. Diğer bir inanışa göre de dört yapraklı yoncanın her yaprağının bir anlamı vardır ve bunlar: İnanç, Umut, Aşk, Şans.

Bilgisayarınızdayken sosyal medya v.b. farklı mecralarda yonca sembolü yapmak isteyebilirsiniz. Yonca işareti için kısayol olmadığı için yapımını karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız. Ayrıca karakter eşlem tablosunda da klavyede dört yapraklı yonca için bir sembol bulunmamaktadır.

Q klavye ya da F klavye kullanırken yonca işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır"a "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünde " Segoe UI Symbol " fontunun seçili olduğundan emin olun.

" fontunun seçili olduğundan emin olun. Ardından "Gelişmiş görünüm" kutusunu onaylayın ve "Unicode'a git" kısmına yonca sembolü kodu olan " 2618 " girin.

" girin. Tablonun ilk hücresinde yonca simgesi çıkacaktır, üstüne iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Kodları girmek yerine ayrıca yukarıdaki görselde 'Aranan' alanına "yonca" yazarak aradığınızda da karşınıza yonca sembolü çıkacaktır.

Bilgisayar kullanırken klavyede yonca işareti-sembolü-simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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