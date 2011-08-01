Klavyede Kayan Araba İşareti-Sembolü-Simgesi (⛐) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizilerimize yenisi ile devam ediyoruz. Klavye işaretlerine yönelik bugünkü içeriğimiz, "klavyede kayan araba işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede kayan araba sembolü (⛐) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki basit işlemleri uygulamanız yeterli olacaktır. Ayrıca hızlı bir şekilde başlıktaki ya da yazı içindeki simgeyi kopyalayarak, istediğiniz yerde yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Kayan Araba İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızı kullanırken trafik kayan araba sembolü yapmak isteyebilirsiniz ve bu oldukça kolaydır. Kayan araba tabela işareti için klavyede herhangi bir kısayol olmadığı için karakter eşlem tablosu üzerinden yapılmaktadır. İsterseniz adımlara geçelim;

Q klavye ya da F klavye kullanırken kayan araba işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır"a "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Açılan ekranda yazı tipi bölümünde "Segoe UI Symbol" fontunun seçili olduğundan emin olun.

Ardından "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin ve "Unicode'a git" kısmına kayan araba sembolü kodu olan "26D0" girin.

Bu işlemlerin sonrasında da tablonun ilk hücresinde kayan araba simgesi çıkacaktır, üstüne iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Klavyede kayan araba işareti-sembolü-simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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