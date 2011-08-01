Klavyede Çeşme İşareti-Sembolü-Simgesi (⛲) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizilerimize devam ediyoruz. Klavye işaretlerine yönelik bugün ele aldığımız içeriğimiz, "klavyede çeşme işareti nasıl yapılır?". Eğer klavyede çeşme sembolü (⛲) yapmak istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Klavyede Çeşme İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızı kullanırken sosyal medya vb. farklı mecralarda çeşme sembolü yapmak isteyebilirsiniz ve bu oldukça kolay. Çeşme işareti için kısayol olmadığı için yapımını karakter eşlem tablosu üzerinden anlatacağız. İşte işlemler;

Q klavye ya da F klavye kullanırken çeşme işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır"a "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Yazı Tipi bölümünde " Segoe UI Symbol " fontunun seçili olduğundan emin olun.

" fontunun seçili olduğundan emin olun. Daha sonra "Gelişmiş görünüm" kutusunu işaretleyin ve "Unicode'a git" kısmına çeşme sembolü kodu olan " 26F2 " girin.

" girin. Sonrasında da tablonun ilk hücresinde çeşme simgesi çıkacaktır, üstüne iki kere tıklayarak seçin ve ardından "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Bilgisayar kullanırken klavyede çeşme işareti-sembolü-simgesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu kadar basittir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Benzer diğer yazılarımızı aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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