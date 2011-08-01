Klavyede Çapraz Ok İşaretleri (↖↗↘↙) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Bugün klavyede çapraz ok işareti konusunu ele alacağız. Yönler konusunda da aşina olunduğu gibi klavyede kuzey batı, kuzey doğu, güney batı ve güney doğu ok işaretleri yani çapraz ok işaretleri yapmak oldukça basit. İsterseniz, "klavyede çapraz ok işaretleri (sembolleri) nasıl yapılır?" cevabına geçelim.

Klavyede Çapraz Ok İşaretleri (Sembolleri) Nasıl Yapılır?

Bilgisayar kullanırken Word, Not Defteri veya sosyal medya kullanımlarında ya da farklı mecralarda çapraz ok işaretleri (sembolleri) yapmayı düşünebilirsiniz.

Çapraz ok işareti için bir kısayol olmadığı için bunları karakter eşlem tablosu üzerinden yapacağız. Ayrıca isterseniz direkt yazımızda yer alan çapraz ok işaretleri kopyalayarak kolayca istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve ilgili pencereyi açın. Ya da "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

İlk olarak " Yazı Tipi " bölümünde " MS Gothic " fontunu seçin ve sonrasında " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin.

" bölümünde " " fontunu seçin ve sonrasında " " kutusunu işaretleyin. Ardından " Unicode'a git " alanına aşağıdaki başlıklarda yer alan ilgili çapraz ok işareti kodunu yazın.

" alanına aşağıdaki başlıklarda yer alan ilgili kodunu yazın. Sonrasında tablonun ilk hücresinde çapraz ok işaretleri çıkacaktır, istediğinize iki kere tıklayarak seçin.

Son olarak da aktif olan "Kopyala" butonuna basarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

İstediğiniz çapraz ok simgeleri için aşağıda yer alan unicode karşılığını alıp karakter eşlem penceresinde kullanabilirsiniz. Ya da pratik bir şekilde kopyalayarak kullanmanız için ilgili sembolü koyduk. Oradan kopyalayıp, yapıştırabilirsiniz.

Ayrıca belirtelim, aşağıdaki ilk kodu yazarsanız diğer çapraz ok işareti şekilleri de çıkacaktır. Diğer kodları bilgi olarak verdik. ilk koddan sonra diğerlerini de seçerek kullanabilirsiniz.

Klavyede Kuzey Batı (Yukarı Sol Çapraz) Ok İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede kuzey batı yön ok işareti için unicode karşılığı 2196. Ayrıca buradaki ↖ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Kuzey Doğu (Yukarı Sağ Çapraz) Ok İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede kuzey doğu yön ok işareti için unicode karşılığı 2197. Ayrıca buradaki ↗ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Güney Doğu (Aşağı Sağ Çapraz) Ok İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede güney doğu yön ok işareti için unicode karşılığı 2198. Ayrıca buradaki ↘ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede Güney Batı (Aşağı Sol Çapraz) Ok İşareti (Sembolü - Simgesi) Nasıl Yapılır?

Klavyede güney batı yön ok işareti için unicode karşılığı 2199. Ayrıca buradaki ↙ sembolünü kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Klavyede çapraz ok işaretleri (sembolleri) nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekilde basittir. Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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