Klavyede Kadın İşareti (♀) Erkek İşareti (♂) Nasıl Yapılır?

"Klavyede olmayan özel işaretler nasıl yapılır?" yazı dizimize devam ediyoruz. Bilgisayarda işlerinizi yaparken sosyal medya üzerindeki etkileşimlerinizde ya da Word, Powerpoint, Not Defteri gibi programlarda klavyede kadın işareti ya da klavyede erkek işareti (sembolü) yapmak isteyebilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere bu sembollerin pratik yollarını anlatacağız. İsterseniz ilgili başlıkların en altında yer alan işaretleri direkt olarak kopyalayıp, istediğiniz yerde yapıştırarak kullanabilirsiniz.

Klavyede Kadın İşareti (♀) Nasıl Yapılır?

İnternet üzerinden "klavyede kadın işareti nasıl yapılır?" şeklinde aramalar yapılmaktadır. Bilgisayarda kadın işareti (sembolü) yapmak için bir kısayol olmadığı için bunları karakter eşlem penceresi üzerinden yapabilirsiniz.

Q klavyede ya da F klavyede kadın işareti yapmak için bilgisayarınızın arama bölümüne "karakter eşlem" yazın ve karakter eşlemi açın. Ya da, "Başlat - Çalıştır" menüsüne "charmap" yazıp, enter tuşuna basın.

Pencereyi ilk açışınız ise yazı tipiniz " Arial " olarak ayarlıdır. Değilse, ayarlayın ve " Gelişmiş görünüm " kutusunu işaretleyin.

" olarak ayarlıdır. Değilse, ayarlayın ve " " kutusunu işaretleyin. Ardından "Unicode'a git" alanına kadın işareti kodu olan " 2640 " yazın.

" yazın. Kodu yazdığınızdan tablonun ilk hücresinde kadın simgesi çıkacaktır. İşarete çift tıklayarak seçin, "Kopyala" butonu aktif olacak, ona tıklayarak kopyalayın ve istediğiniz yerde yapıştırın.

Dilerseniz, ikinci yöntem olarak bunlarla uğraşmadan klavyede kadın işareti (simgesi) yapmak için aşağıdan kopyalayıp, kullanabilirsiniz.

Klavyede Kadın İşareti Kopyala - Yapıştır ------ ♀

Klavyede Erkek İşareti (♂) Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda klavyede erkek simgesi (işareti), yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi kadın işaretinin yanındadır. Aynı şekilde tabloda kadın işaretinin yanındaki erkek işaretine çift tıklayarak seçebilir ve kopyalayabilirsiniz.

Ayrıca direkt olarak kendi kodunu vermek gerekirse, "Unicode'a git" alanına erkek simgesi kodu olan "2642" yazabilirsiniz. Ya da direkt aşağıda size verdiğimiz işareti kopyalayabilirsiniz.

Klavyede Erkek İşareti Kopyala - Yapıştır ------ ♂

Bu yazımızda klavyede kadın işareti nasıl yapılır? ve klavyede erkek işareti nasıl yapılır? sorularına yanıt verdik. Bilgisayarda kadın ve erkek simgesi (sembolü) hakkında herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. İlgili diğer yazılarımızı incelemeyi unutmayın.

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