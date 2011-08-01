e-Devlet Muhtara Talep ve Şikayet İletme Nasıl Yapılır? - Muhtar Bilgi Sistemi

Günümüzde birçok işlemi internet üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Yaşadığımız bölgedeki istek, talep ve şikâyetleri, mahallenizin sorumlu kişisine yani muhtara iletebilmeniz de bu bağlamda mümkündür. e-Devlet üzerinden, talep, şikayet vb. var ise ilgili açıklamanızı yazarak, doğrudan muhtarın online olarak görebileceği Muhtar Bilgi Sistemi platformuna gönderebiliyorsunuz. Bu içeriğimizde, şikâyetlerinizi e-Devlet’ten muhtara iletme nasıl yapılır? Sizleri, muhtar bilgi sistemi vatandaş talebi ve sorgulama işlemleri hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

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Muhtar Bilgi Sistemi, muhtarların elektronik ortamda, sorumlu olduğu vatandaşlardan gelen; soru, talep, şikâyet, istek vb. bildirimleri takip edip, raporlaması ve hizmet alanında daha kaliteli adımlar atması için oluşturulmuş bir platformdur.

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Bu sayede, vatandaşlar doğrudan muhtar ile muhatap olmak yerine, istek ve şikâyetlerini e-Devlet üzerinden iletebilmekte, muhtar ise ilgili bilgi sisteminden bu istek ve şikâyetleri çözüme kavuşturabilmektedir. Peki, e-devlet üzerinden şikâyetler muhtara nasıl iletilir?

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e-Devlet Üzerinden Şikâyetler Muhtara Nasıl İletilir?

İlk adım olarak, e-Devlet’e giriş yapın ve arama butonuna, “Muhtar Bilgi Sistemi” yazın ve çıkan Muhtar Bilgi Sistemi Vatandaş Talebi ve Sorgulama İşlemleri sonucuna tıklayın.

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Devam edin ve ilgili sayfada, “Yeni Başvuru” yazan kısmı bulun.

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Yeni Başvuru ekranına geldiğinizde karşınıza, ilgili muhtarın fotoğrafı, bilgileri ve sizin bilgilerinizin altında, istek ve taleplerinizi iletebileceğiniz bir alan çıkacaktır. Buradan, taleplerinizle ilgili açıklamanızı yazabilir, var ise taleplerinize ait ilgili bir dosya, yükleyerek, doğrudan muhtara iletilmesini sağlayabilirsiniz.

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Bu içeriğimizde, e-devlet üzerinden muhtara talep ve şikâyet iletme nasıl yapılır? sizlerle paylaşmak istedik. Bilmeyenler için faydalı olmasını arzu ediyoruz.