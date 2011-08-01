Hepimiz, istenmeyen telefonlardan mesaj ya da çağrı almışızdır muhakkak. Banka aramaları, onaysız ticari aramalar, belki de dolandırıcı aramaları vb. gibi aramalar bunaltıcı olabiliyor. Ticaret Bakanlığı bu bağlamda bu tür aramaların önüne geçebilmek için önemli bir adım atmış idi. İstenmeyen arama, mesaj ve e-postaları dilerseniz engelleyebiliyorsunuz. Bu içeriğimizde e-Devlet istenmeyen arama ve mesajları engelleme nasıl yapılır? İstenmeyen sesli mesajlar nasıl engellenir? adım adım sizlerle paylaşıyor olacağız.

AYRICA: e-Devlet Üzerinden CİMER'e Nasıl Başvuru Yapılır?

e-Devlet İstenmeyen Arama, SMS Engelleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle e-Devlet uygulamasına giriş yapalım.

AYRICA: e-Devlet Kullanım Geçmişi Nasıl Görüntülenir?

Arama butonuna “Elektronik İleti Yönetim” yazalım ve çıkan “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (Ticaret Bakanlığı)” bağlantı sonucuna tıklayalım.

AYRICA: e-Devlet Tapu Bilgisi Sorgulama Nasıl Yapılır?

AYRICA: e-Devlet Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama Nasıl Yapılır?

Gelinen ekranda sağ üst köşede, “Yeni İletişim Adresi Ekle” butonuna tıklayalım.

AYRICA: e-Devlet Aile Danışmanlığı Hizmeti Nedir? Nasıl Başvuru Yapılır?

AYRICA: e-Devlet'te Adınıza Para Birikmiş Olabilir! e-Devlet Adıma Para Var mı?

Devam edelim ve bilgilendirme metnini okuduktan sonra, “ Yukarıdaki metni okudum, anladım ve onaylıyorum. ” kutucuğunu işaretleyelim.

” kutucuğunu işaretleyelim. Akabinde “İletişim Adresi Tipi” kısmından Telefon Numarası seçeneğini tercih edelim. (Burada tamamen sizin tercihiniz önemlidir, genelde cep telefonu rahatsız edici iletişimlere maruz kalır, bu nedenle biz de telefon numarası üzerinden anlatımımızı yapacağız.)

AYRICA: e-Devlet Huzurevleri Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine Yerleşme Talebi Oluşturma

AYRICA: e-Devlet İki Aşamalı Giriş Ayarları Nasıl Yapılır?

Tercihimizi yaptıktan sonra, Telefon Numarası Adı kısmını dilerseniz boş bırakabilirsiniz ancak Telefon Numarası kısmına istenmeyen iletişimi engellemek istediğiniz cep telefonu numaranızı yazmalısınız. Akabinde “Devam Et” butonuna tıklayın ve bir sonraki sayfaya geçin.

AYRICA: e-Devlet Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne Üyelik Başvurusu Nasıl Yapılır?

AYRICA: e-Devlet Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bir sonraki sayfaya geldiğinizde cep telefonunuza doğrulama kodu gönderilecektir, kodu ilgili alana girin ve "Doğrula" butonuna tıklayın.

AYRICA: e-Devlet Çekilen Araç Bilgisi Sorgulama! Aracım Nereye Çekildi? Hangi Otoparkta?

AYRICA: e-Devlet Aile Hekim Bilgisi Öğrenme - Sorgulama Nasıl Yapılır?

İletişim adresinizi başarılı bir şekilde kaydetmiş olduk. Bu aşamadan sonra, istenmeyen arama, SMS vb. iletişimleri engelleyeceğiz. Bunun için hemen sağ üst köşedeki “İletişim Adresi Listesi” butonuna tıklayın.

AYRICA: e-Devlet Engelliler İçin Kimlik Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

AYRICA: e-Devlet Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama Nasıl Yapılır?

Geldiğiniz ekranda kaydetmiş olduğunuz cep telefonunu göreceksiniz. Hemen karşısındaki, “Onayları Yönet” bağlantısına tıklayın.

AYRICA: e-Devlet Erişim Kısıtlaması Nasıl Yapılır?

AYRICA: e-Devlet Kamu İş İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Devam ettiğinizde, engelleyebileceğiniz hizmet sağlayıcıların bir listesi karşınıza çıkacaktır. Burada, hemen sağ kısımda “Onayla Düzenle” butonuna tıklayarak engellemek istediğiniz hizmet sağlayıcılarını tek tek engelleyebilir, mesaj ya da aramaları engellediyseniz tekrar açabilirsiniz. Örneğin bir tanesini düzenleyelim.

AYRICA: e-Devlet, Nöbetçi Eczane Sorgulama Özelliğini Hayata Geçirdi

AYRICA: e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Burada, sesli aramaya ya da kısa mesaj gönderimini engellemek istiyor iseniz "Ret" seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Akabinde Kaydet butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz. Hepsi bu kadar.

AYRICA: e-Devlet Ücretsiz SGK SMS Bilgilendirme Sistemi - Cep Telefonu Beyanı

AYRICA: e-Devlet T.C. Kimlik Kısıtlaması Nasıl Yapılır? Adınıza Şirket Kurulamasın!

Bu içeriğimizde, sizlerle e-Devlet istenmeyen arama, SMS engelleme nasıl yapılır? detayları ile aktarmaya gayret ettik, dileriz faydalı bir anlatım olmuştur.