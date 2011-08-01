Adli sicil kaydı, diğer adıyla sabıka kaydı birçok özel veya kamu kurumlarına başvuru esnasında talep edilebiliyor. Devlet kurumlarına gitmeye gerek kalmadan e-Devlet üzerinden adli sicil kaydı (sabıka kaydı) sorgulama yapabilir ve adli sicil kaydı e-Devlet onaylı belgeyi talepleriniz doğrultusunda indirebilirsiniz. Bu içeriğimizde, adli sicil kaydı (sabıka kaydı) sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet adli sicil kaydı belgesi nasıl alınır? adım adım sizlerle paylaşıyor olacağız.

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e-Devlet Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) Sorgulama Nasıl Yapılır?

Öncelikle, e-Devlet uygulamasına hesabınız ile giriş yapın.

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e-Devlet arama butonuna “Adli sicil kaydı sorgulama” yazın ve gelen “Adli Sicil Kaydı Sorgulama (Adalet Bakanlığı)” sonucuna tıklayın.

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Adli Sicil Kaydı Sorgulama ekranında bilgilendirme metnini okuyun ve akabinde “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum.” kutucuğunu işaretledikten sonra “Devam Et” butonuna basın.

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Karşınızı çıkan ekran, aşağıdaki gibi olacaktır. Üst kısımda kimlik bilgileriniz alt kısımda ise adli sicil kaydı sorgulama formuyla doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır.

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Kurum Türü kısmında Resmi, Özel ve Yabancı Ülke (Tercümeli) seçeneklerinden birisini tercih ederek devam edebilirsiniz.

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Sonraki formda, tercih ettiğiniz; Resmi, Özel ve Yabancı Ülke seçeneklerine göre “Belgenin Neden Verileceği” kısmında tercihler yapmalısınız. Adli Sicil Kaydı belgesini “Resmi kurum” için alacak iseniz burada tercihinizi ona göre yapabilirsiniz, eğer tercihleriniz arasında aradığınız seçenek yok ise “Diğer” kısmını işaretleyin.

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Eğer tercihinizi “Özel kurumdan” yana kullandı iseniz, yine belgenizin nereye verileceği kısmını size uygun olan seçeneği tercih ederek devam edin.

Formun en altında bulunan “Belgenin Nereye Verileceği” kısmını doldurmanız zorunludur, doldurun ve akabinde “Devam Et” butonuna tıklayarak bir sonraki sayfaya geçin.

Artık gelinen sayfada, Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) belgeniz hazır. Burada, lütfen dosyayı doğrudan yazdırmayınız. Adli Sicil Kaydı belgesini hemen sağ üst köşedeki “Dosyayı İndir” butonuna tıklayarak bilgisayarınıza indiriniz ve belgeyi bilgisayardan yazdırınız.

Bu içeriğimizde sizlerle e-Devlet adli sicil kaydı (sabıka kaydı) nasıl sorgulanır? Adli sicil kaydı belgesi e-Devlet’ten nasıl alınır? bu bilgileri adım adım paylaşmaya özen gösterdik. Dileriz faydalı olmuştur sizler için.