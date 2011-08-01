Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 yılından itibaren, %40 ve üzerinde engelli raporu bulunan vatandaşlar için e-Devlet üzerinden de engelli kimlik kartı başvurusu yapılabilmesine olanak sağlıyor. Sosyal hizmetler il müdürlüğüne gitmeye gerek kalmadan, e-Devlet engelliler için kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır? bu içeriğimizde sizlerle de paylaşıyor olacağız.

AYRICA: e-Devlet Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama Nasıl Yapılır?

Biliyorsunuz ki, engelli kimlik kartına sahip olan vatandaşlar otobüslerde, trenlerde ücretsiz seyahat etme, özel indirimlerden faydalanma gibi haklara sahipler. Yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık kurulu onaylı raporuna sahip olan kişiler, engelli kimlik kartı başvurusunda bulunabiliyor.

AYRICA: e-Devlet Afetzede Barınma Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Devlet üzerinden yapılan başvurunun ardından hazırlanan kimlik kartlarının, kişilerin adresine gönderildiğini belirtelim.

AYRICA: e-Devlet Erişim Kısıtlaması Nasıl Yapılır?

e-Devlet Engelliler İçin Kimlik Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öncelikle e-Devlet uygulamasına giriş yapalım.

AYRICA: e-Devlet Kamu İş İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

AYRICA: e-Devlet, Nöbetçi Eczane Sorgulama Özelliğini Hayata Geçirdi

e-Devlet arama butonuna “Engelli kimlik kartı başvurusu” yazalım ve akabinde gelen sonuçlardan “Engelliler İçin Kimlik Kartı Başvurusu (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) bağlantısına tıklayalım.

AYRICA: e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

AYRICA: e-Devlet Ücretsiz SGK SMS Bilgilendirme Sistemi - Cep Telefonu Beyanı

Daha sonra ilgili ekranda, hemen sağ köşedeki “Yeni Başvuru” butonuna tıklayarak başvurunuzu, size sunulan formları eksiksiz tamamlayarak yapabilirsiniz.

AYRICA: e-Devlet T.C. Kimlik Kısıtlaması Nasıl Yapılır? Adınıza Şirket Kurulamasın!

AYRICA: e-Devlet Dava Sorgulama Nasıl Yapılır?

Başvurunuzu yaptıktan sonra değerlendirilme ve kimlik hazırlama sürecinin ardından engelli kimlik kartınız adresinize gönderilecektir. Bu içeriğimizde, e-Devlet engelliler için kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır? adım adım sizlerle paylaştık. Bilmeyenler için yararlı olmasını diliyoruz.