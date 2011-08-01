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e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 16:44 - Tarih: 03 Nisan 2023 - Yorum: 0

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e-Devlete-Devlet üzerinde, sağlık kuruluşlarına sağlık raporu için başvurmadan önce doldurmanız gereken “Kişisel Sağlık Bilgi Formu” adlı bir form vardır. Burada, ehliyet, iş başvurusu, spor lisansı vb. gibi birçok durum için sağlık raporu almak isteyen kişilerin öncelikle bu formu doldurması önemlidir. Formda, öğrenim bilgileriniz ve sağlık bilgileriniz ile ilgili doldurmanız gereken alanlar bulunur ve burada sağlık durumunuz ile ilgili genel bilgilere Evet/Hayır cevapları vermeniz gerekir. Peki, e-Devlet sağlık raporu nasıl alınır? Kişisel sağlık bilgi formu nasıl doldurulur? adım adım sizlerle de paylaşalım istiyoruz.

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e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır? Kişisel Sağlık Bilgi Formu Nasıl Doldurulur?

  • Öncelikle, e-Devlet uygulamasına giriş yapalım ve arama bölümüne “Kişisel Sağlık Bilgi Formu” yazalım.

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e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır? - 1

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  • Kişisel Sağlık Bilgi Formu ekranında sağ üst köşede, “Yeni Başvuru” kısmına tıklayınız.

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e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır? - 2

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  • Bu kısımdan sonra toplamda 5 aşamalı bir form doldurma işlemi gerçekleştirmeniz gerekir. İlk ekranda, kimlik bilgilerinizin altında “Genel Bilgiler” kısmına öğrenim durumu, mesleğiniz, boy-kilo-kan grubu gibi bilgileri girmeniz gerekmektedir. En altta, adres bilgileriniz otomatik kayıt olarak gelecektir.

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e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır? - 3

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  • "Devam Et" butonu ile bir sonraki aşamaya geçiniz. Burada ilk kısımda aile yakınları/akrabaların sağlık sorunlarını ele alarak işaretleme yapınız.

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e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır? - 4

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  • Devam Et butonu ile bir sonraki sayfaya geçiniz ve başvuru sahibi olarak, yani kendi kişisel sağlık bilgilerinizi ele alarak formu doldurmaya devam ediniz.
e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır? - 5
  • Devam Et butonu ile bir sonraki sağlık bilgi formuna geçiniz.
e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır? - 6
  • Devam Et butonu ile bir sonraki ekrana geçiniz.
e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır? - 7
  • Soruları cevaplamaya devam ediniz.
e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır? - 8
  • Devam edelim lütfen…
e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır? - 9
  • Devam edelim yine aynı şekilde…
e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır? - 10
  • Soruları doğru bir şekilde yanıtlamaya dikkat ediniz.
e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır? - 11
  • Eğer cevabınız Evet olur ise, probleminizle ilgili açıklama yazmanız gereken kısa bir bölüm açılacaktır. Net ve anlaşılabilir cümleler kurun.
e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır? - 12
  • Devam edelim yine…
e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır? - 13
  • Son olarak bütün bu soruları cevapladıktan sonra, karşınıza hızlı bir Evet/Hayır cevapları vereceğiniz uzun bir soru listesi çıkacaktır. Bu soruları da dikkatli bir şekilde cevaplayınız. Soruların bir kısmı bu şekilde…
e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır? - 14
  • Akabinde “Verdiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.” kutucuğunu işaretleyiniz ve “Başvur” butonuna tıklayınız.
e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır? - 15

Son olarak, “Kişisel Sağlık Bilgi Formu” doldurduğunuz bilgiler neticesinde bir belge olarak size sunulacaktır. Bu belgeyi hemen sağ üst köşede “Dosyayı İndir” butonu ile bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır? - 16

e-Devlet sağlık raporu nasıl alınır? Kişisel sağlık bilgi formu nasıl doldurulur? bu içeriğimizde izlemeniz gereken adımları sizlerle paylaştık. Dileriz faydalı bir anlatım olmuştur.


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