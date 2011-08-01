e-Devlet'in Ücretsiz Okulu: BTK Akademi'de Nasıl Eğitim Alınır?

e-Devlet aslında ücretsiz bir okuldur, ancak büyük bir kesim bundan habersiz olabilir. e-Devlet vatandaşlık uygulamasını çoğu zaman işlerimizi kolaylıkla halledebilmek için kullanıyoruz ancak e-Devlet yalnızca bununla sınırlı değil elbette. e-Devlet ile ücretsiz eğitim programlarına katılabiliriz. 2020 yılında Cumhurbaşkanı önderliğiyle açılan BTK Akademi, bugün birçok kurs ve online eğitim programıyla sektörde hedeflediği başarıyı yakalamak isteyen kişilere ücretsiz olarak destek oluyor. Peki, e-Devlet üzerinden BTK Akademi'de nasıl eğitim alınır?

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e-Devlet üzerinden BTK Akademi eğitim portalına geçiş yaparak, portal üzerindeki birçok programa katılabiliyorsunuz. Üstelik bu programlardan sertifika da alabilirsiniz. Bilişim teknolojisi üzerine birçok programlama - kodlama dilleri, SEO dersleri, yabancı dil eğitimleri, SQL eğitimi, kişisel gelişim eğitim programı gibi birçok online programa katılabilirsiniz.

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BTK Akademi kendini sürekli geliştiriyor, bu bağlamda yazılım, sistem, kişisel gelişim, işletme, tasarım vb. sektörlerinde size fayda sağlayacak bu çeşitli eğitim programlarına ücretsiz olarak katılma şansını geri çevirmeyin deriz.

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BTK Akademi'de Nasıl Eğitim Alınır?

Öncelikle, e-Devlet uygulamasına giriş yapalım ve arama kutusuna “BTK Akademi” yazalım ve çıkan arama sonucunu görüntüleyelim.

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Devam edin ve “Uygulamaya Git” butonuna tıklayın. Bu sizi doğrudan BTK Akademi portalına yönlendirecektir.

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BTK Akademi, e-Devlet altyapısı ile kullanım hizmeti sunmaktadır. Burada e-Devlet kimlik onay ekranında, “Onayla” butonuna basın ve ilerleyin.

Devam ettiğinizde, sayfa sizi BTK Akademi Online Eğitim sitesine yönlendirecektir. Artık siz de BTK Akademi portalına kayıt olmuş olacaksınız ve burada dilediğiniz eğitim programlarına katılabilir ve eğitimi tamamlayarak ücretsiz sertifika alabilirsiniz.

BTK Akademi'de nasıl eğitim alınır? sorusunun cevabı bu kadar basit. BTK Akademi sitesine doğrudan girip, e-Devlet hesabınızla giriş yaparak da kayıt olabilir ve online eğitim programlarından ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Birbirinden faydalı ve detaylı hazırlanan eğitim programları ile kurum onaylı sertifikalarınızı iş başvurularınızda vb. kullanabilirsiniz. Bilmeyen kişiler için faydalı bir yazı olmasını umuyoruz.