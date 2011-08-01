Bazı durumlarda sizden transkript belgesi istenebilir. Böyle olduğunda eskiden yapıldığı gibi okulun öğrenci işlerinden bunu almak yerine e-Devlet üzerinden basitçe alabilirsiniz. Bu yazımızda e-Devlet transkript belgesi alma nasıl yapılır? konusunu işleyeceğiz. İsterseniz, adımlara geçelim...
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e-Devlet Transkript Belgesi Alma (Sorgulama) Nasıl Yapılır?
- Öncelikle e-Devlet hesabınıza giriş yapın.
- Ardından arama bölümüne "transkript" yazdığınızda karşınıza gelen "Transkript Belgesi Sorgulama (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı)" bağlantısına tıklayın.
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- Açılan sayfada eğitim kurumlarında yer alan transkript bilgileriniz listelenecektir. Hangi okuldan istiyorsanız onun en sağında yer alan "Belge Oluştur" butonuna tıklayın.
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- Sonrasında ise transkript belgesi sorgulama işlemi tamamlanmış olup karşınıza çıkmış olacaktır. Görselde de görüldüğü gibi indir butonlarından birine tıklayarak dosyayı indirebilir ve sonrasında çıktı alarak, kullanabilirsiniz.
e-Devlet transkript belgesi alma (sorgulama) işlemini yapmak bu kadar basit. Bu adımları uygulayarak, transkript alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.
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