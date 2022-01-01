Resmi işlemler konusunda birçok işimizi kolaylaştıran e-Devlet, pek çok kişi tarafından kullanılıyor. Vatandaşların işlerini kolaylaştıran bu hizmet ile kişiler, resmi kurumlara gitmeden ihtiyaçları olan resmi belgelere sahip olabiliyor. Bazı işler için en çok gerekli belgelerden birisi de ikametgah belgesi. Önceleri bu belgeyi almak için muhtara gitmek gerekirken bilgisayarınız başından belgenizi indirebilir ve çıktısını alıp, kullanabilirsiniz. Bu yazımızda da e-Devlet ikametgah belgesi alma işleminin nasılı yapılacağını anlatacağız. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak, ikametgah belgenizi kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz.

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e-Devlet İkametgah Belgesi Alma Nasıl Yapılır?

Öncelikle giriş bilgilerinizi kullanarak e-Devlet sistemine giriş yapınız.

Ardından arama bölümüne "ikametgah" yazdığınızda çıkan "Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)" adlı bağlantıya tıklayın.

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Sonraki bilgilendirme sayfasında "Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum." kutucuğunu işaretleyin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.

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Ardından karşınıza gelen sayfada belgenin kimin için alınacağını seçin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.

Sonraki sayfada ise belgenin neden verileceğini seçiniz.

"Kuruma İbraz" seçeneğini seçtiğinizde "Kurum Adı" istenecektir. Gerekli bilgiyi doldurunuz ve "Sorgula" butonuna tıklayın.

"Kurum Talebi" seçeneğini seçtiğinizde ise "Kurum Adı - Sayı ve Tarih" bilgileri istenecektir. Gerekli bilgileri doldurunuz ve "Sorgula" butonuna tıklayın.

Diğer bir seçenek olan "Kişi Talebi" seçeneğini seçerek de başka herhangi bir bilgi vermeden ikametgah belgesi oluşturmanız mümkün. Bunu seçtikten sonra "Sorgula" butonuna tıklayın.

Belgenin neden verileceği alanındaki seçiminize göre "Sorgula" butonuna tıkladıktan sonra ikametgah belgeniz oluşturulacaktır. Dosyayı indirme butonlarından birine tıklayarak, ikametgah belgenizi indirebilir ve çıktısını alıp kullanabilirsiniz.

e-Devlet ikametgah belgesi alma işlemini yapmak bu kadar basit. Bu adımları uygulayarak, ikametgah belgenizi alabilir ve kullanabilirsiniz. e-Devlet'ten ikametgah alma hakkında sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.