Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) e-Devlet ile Giriş Nasıl Yapılır?

Türkiye'de daha etkin ve verimli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşılması amacı ile T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Dönüşüm Projesi olarak yürürlüğe konulan çalışmaların en önemlisi olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerinde kendilerine randevu alabilecekleri bir sistemdir. Biz de bu yazımızda MHRS e-Devlet ile giriş nasıl yapılır? konusunu işleyeceğiz. Yapmanız gerekenler oldukça basit olup, aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

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Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) e-Devlet ile Giriş

Öncelik MHRS sitesini açınız.

sitesini açınız. Giriş ekranında yer alan "e-Devlet ile Giriş" butonuna tıklayın.

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Karşınıza gelen e-Devlet giriş sayfasında e-Devlet bilgilerinizi girip, "Giriş Yap" butonuna tıklayın.

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e-Devlet sayfasında giriş yaptıktan sonra otomatik olarak girişiniz sağlanacak ve MHRS sistemine giriş yaparak, ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) e-Devlet ile giriş işlemi bu kadar basit. Bu işlemlerin bilgisayardan ya da mobilden yapımı aynı şekildedir. Bu konuda sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.