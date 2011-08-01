MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) uygulaması ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Bu yazımızda MHRS parola (şifre) değiştirme nasıl yapılır? bu konu ile ilgili adımları sizlerle paylaşacağız. MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) uygulaması, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlardan kolaylıkla randevu alabilmeyi kolaylaştıran bir uygulamadır. Uygulamayı sık kullanıyor iseniz eğer, belirli aralıklarla parola değiştirmek faydalı olabilir. Peki, MHRS uygulamasında parola nasıl değiştirilir?

AYRICA: MHRS e-Devlet ile Giriş Nasıl Yapılır?

MHRS Parola (Şifre) Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle MHRS uygulamasını açalım ve T.C Kimlik No ve parola ile giriş yapalım.

AYRICA: MHRS Hastane Randevusu Nasıl Alınır?

Uygulamaya girdiğimiz anda, ana ekranda, sağ alt köşedeki ikona tıklayalım.

MHRS menü sayfasında, “Profil” bağlantısına tıklayalım.

Profil bağlantısını açtığımızda, ekranda “Parola İşlemleri - Parola Bilgilerimi Güncelle” kısmını görüntüleyelim.

Geçerli parolamızı girip, akabinde yeni parolamızı ilgili alanlara girerek şifre değiştirme işlemini tamamlayabiliriz.

MHRS parola (şifre) değiştirme nasıl yapılır? ile ilgili aktaracağımız bütün bilgiler bu şekildeydi. Merak ettiğiniz konular var ise, yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.