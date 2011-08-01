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MHRS Parola (Şifre) Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 10:33 - Tarih: 24 Aralık 2022 - Yorum: 0

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Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) uygulaması ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Bu yazımızda MHRS parola (şifre) değiştirme nasıl yapılır? bu konu ile ilgili adımları sizlerle paylaşacağız. MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) uygulaması, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlardan kolaylıkla randevu alabilmeyi kolaylaştıran bir uygulamadır. Uygulamayı sık kullanıyor iseniz eğer, belirli aralıklarla parola değiştirmek faydalı olabilir. Peki, MHRS uygulamasında parola nasıl değiştirilir?

AYRICA: MHRS e-Devlet ile Giriş Nasıl Yapılır?

MHRS Parola (Şifre) Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle MHRS uygulamasını açalım ve T.C Kimlik No ve parola ile giriş yapalım.

AYRICA: MHRS Hastane Randevusu Nasıl Alınır?

MHRS Parola (Şifre) Değiştirme Nasıl Yapılır? - 1
  • Uygulamaya girdiğimiz anda, ana ekranda, sağ alt köşedeki ikona tıklayalım.
MHRS Parola (Şifre) Değiştirme Nasıl Yapılır? - 2
  • MHRS menü sayfasında, “Profil” bağlantısına tıklayalım.
MHRS Parola (Şifre) Değiştirme Nasıl Yapılır? - 3
  • Profil bağlantısını açtığımızda, ekranda “Parola İşlemleri - Parola Bilgilerimi Güncelle” kısmını görüntüleyelim.
MHRS Parola (Şifre) Değiştirme Nasıl Yapılır? - 4
  • Geçerli parolamızı girip, akabinde yeni parolamızı ilgili alanlara girerek şifre değiştirme işlemini tamamlayabiliriz.
MHRS Parola (Şifre) Değiştirme Nasıl Yapılır? - 5

MHRS parola (şifre) değiştirme nasıl yapılır? ile ilgili aktaracağımız bütün bilgiler bu şekildeydi. Merak ettiğiniz konular var ise, yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.


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