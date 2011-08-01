MHRS Uygulamasında Hastane Randevusu Nasıl Alınır?

MHRS yani merkezi hekim randevu sistemi ile bugün beklemeden randevu almak oldukça kolay. Peki, MHRS hastane randevusu nasıl alınır? bu içeriğimizde sizler için MHRS uygulaması üzerinden adım adım gösteriyor olacağız. MHRS uygulamasını kullanarak aile hekiminden, hastanelerden randevu alabilirsiniz. Takip ettiğiniz bölümlerde randevu açılınca bildirim alabilirsiniz, randevu saatini dilediğiniz saatte oluşturabilirsiniz. Dilerseniz MHRS – merkezi hekim randevu sisteminde randevu nasıl alınır? anlatmaya başlayalım.

AYRICA: MHRS e-Devlet ile Giriş Nasıl Yapılır?

MHRS Hastane Randevusu Nasıl Alınır?

MHRS kaydınız var ise öncelikle T.C Kimlik No ve şifremizle uygulamaya giriş yapalım .

. Akabinde, “Hastaneden Randevu Al” adlı kısma tıklayalım. Eğer aile hekiminden randevu almak istiyor iseniz, Aile hekiminden randevu al seçeneğini tercih edebilirsiniz. Biz hastaneden randevu alma işlemini gösteriyor olacağız.

Hastaneden randevu al seçeneğini tercih ettiğimizde karşımıza; Polikliniğe Göre , Konuma Göre ve Genel Arama adlı üç seçenek çıkacaktır.

, ve adlı üç seçenek çıkacaktır. Bulunduğunuz konuma göre çevrenizdeki hastanelerden randevu alabilirsiniz.

Ancak biz Genel Arama ile randevu nasıl alınır? ayrıntıları ile bu tercih üzerinden gideceğiz. Bir kez genel bilgileri girdikten sonra bir daha Genel arama ile uğraşmanıza gerek kalmayacaktır.

Genel Arama’yı tercih ettiğinizde, almak istediğiniz randevunuzla ilgili bilgileri girmeniz gereken bir ekran karşınıza çıkacaktır. Hangi il ve ilçede, hangi poliklinikte ve hangi hekimi istiyor iseniz bu ekrandan bilgileri tercih edebilirsiniz. Bütün bilgileri girdikten sonra ekranın en altında Randevu Ara butonu aktifleşecektir tıklayın ve devam edin.

Poliklinik Seçiniz adlı kısımdan, randevu almak istediğiniz bölümlerin bir listesi açılacaktır. Hangi bölümden randevu almak istiyor iseniz ekranı aşağıya doğru kaydırarak bölümlere bakabilirsiniz.

adlı kısımdan, randevu almak istediğiniz bölümlerin bir listesi açılacaktır. Hangi bölümden randevu almak istiyor iseniz ekranı aşağıya doğru kaydırarak bölümlere bakabilirsiniz. Bölümlerin karşısındaki yıldız ikonunu işaretleyerek, sıklıkla kontrole gittiğiniz bölümleri favori olarak işaretleyebilirsiniz. Poliklinik Seçiniz ekranını açtığınızda favori olarak işaretlediğiniz bölümler en üstte görünecektir.

Örneğin Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünden randevu alalım. Randevu Ara sonucunda, eğer açık randevu varsa , hekimler ve randevu günleriyle birlikte saatlerinin görüntülendiği bir ekran karşınıza çıkacaktır.

bölümünden randevu alalım. Randevu Ara sonucunda, eğer , hekimler ve randevu günleriyle birlikte saatlerinin görüntülendiği bir ekran karşınıza çıkacaktır. Dilediğiniz hekimden, dilediğiniz günlerde ve saatlerde uygun randevu alabilirsiniz. Bunun için bize en yakın tarihteki bir hekimi seçelim.

Hekimi seçtikten sonra, randevumuzun saatini seçmemizi isteyen bir ekran karşımıza çıkacaktır. Randevuya uygun olan saatler tıklanabilir durumda görünür. Aynı hekimin farklı günlerde randevularının olup olmadığını da bu pencereden görüntüleyebiliriz.

Bize uygun olan en erken saati seçelim. Elbette, saat seçimi tamamen sizin durumunuza göre tercihinize kalmış.

Saati seçtikten sonra, oluşturduğumuz randevu ile ilgili “Randevu Onayı” ekranı açılır. Açılan ekranda genel bilgileri kontrol ettikten sonra Randevuyu Onayla’ya basalım.

Randevuyu onayla butonuna bastıktan sonra, randevu kaydınızın başarıyla yapıldığına dair bir bilgi ekranı açılır. Yine bu ekranda randevuya gitmeme durumunuzda iptal işlemi gerçekleştirmez iseniz eğer, aynı bölümden 15 gün içerisinde yeni bir randevu alamayacağınıza dair bir uyarı yazısı da görüntülenir.

MHRS uygulamasına girdiğinizde, Yaklaşan Randevularım kısmında oluşturduğunuz randevuları görebilirsiniz.

Eğer randevunuzu iptal etmek isterseniz, oluşturduğunuz randevunun üzerine tıklayarak "İptal Et" butonuna basabilirsiniz. Bu kısım oldukça önemli. Randevunuza gitmez iseniz, son ana kadar da olsa, uygulamaya girip oluşturduğunuz randevuyu iptal edebilirsiniz. Böylelikle iptal ettiğiniz randevuyu, sisteme düştüğü anda bir başkası alabilecektir.

Son olarak, aradığınız randevu eğer yoksa karşınıza Bilgi ekranı gelir ve o ekranda, randevu oluşturulması halinde haber verilmesi için talep oluşturup oluşturmak istemediğiniz sorulur.

oluşturmak istemediğiniz sorulur. Talep seçeneğini seçerek 7/24 fark etmeksizin aradığınız bölümle ilgili randevu açıldığında size bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz.

MHRS hastane randevusu nasıl alınır? ile ilgili bütün işlemler bu kadar. Bazen uygulamadan nasıl randevu alacağını bilemeyen kişilere denk geliyoruz, umarız faydalı bir anlatım olmuştur.