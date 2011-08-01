Çalınan kimlik ile neler yapılır? sorusu birçok vatandaş için merak edilmektedir. Çünkü T.C. kimliği çalınan ya da kaybolan bir kişi için bu durum kabusa dönüşebilir. Çalınan kimlik ile adınıza kredi çekilebilmesi ya da yeni telefon hattı alınmasının yanı sıra üzerinize şirket kurmak ya da ortağı yapmak da mümkün. Bu yazımızda da adınıza şirket kurulamasın diye e-Devlet T.C. kimlik kısıtlaması nasıl yapılır? konusunu işleyeceğiz.

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Vatandaşlar bu hizmet ile kimlik bilgileri üzerine kısıtlama koyarak, iradeleri dışında şirket veya işletme ortağı/yetkilisi olarak eklenmelerini engelleyebilmekte ve istenildiğinde de bu kısıtlamayı kaldırabilmektedir.

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e-Devlet T.C. Kimlik Kısıtlaması Nasıl Yapılır?

T.C. kimlik kısıtlaması için ticaret sicili müdürlüklerine gitmek gerekiyorken, bu işlemi e-Devlet üzerinden birkaç tıklamayla yapabilirsiniz. T.C. kimlik no kısıtlama özelliği e-Devlet platformuna entegre edilerek vatandaşlara bu yönde büyük kolaylık sağlanmıştır.

Aşağıdaki adımları şimdi uygulayarak, kimlik numaranızı eline geçirenlerin üzerinize şirket kurması ya da ortak etmesinin önüne geçebilirsiniz.

Öncelikle e-Devlet platformuna kullanıcı bilgilerinizle giriş yapın .

. Ardından arama bölümüne "ticaret bakanlığı kısıtlama" gibi bir kalıp yazın ve karşınıza gelen "Ortak/Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS) (Ticaret Bakanlığı)" bağlantısına tıklayın.

Açılan pencerede daha önce yapılmadığından sağ üstteki "Yeni Başvuru" butonuna tıklayın.

Sonraki pencerede ise hangi tür kısıtlama yapacağınızı seçeceksiniz. Ortak ve Yetkili kutularını işaretleyerek, kimlik bilgilerinizle bu işlemlerin yapılmasını engelleyebilirsiniz. İşaretledikten sonra "Devam Et" butonuna tıklayın.

Son olarak bilgilendirme ve onay sayfasında "Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum." açıklamasını işaretleyip, "Devam Et" butonuna tıklamanız yeterlidir.

Bu işlemlerin ardından en son olarak başvurunuzun başarılı bir şekilde sonuçlandığına dair açıklamayı göreceksiniz.

e-Devlet T.C. kimlik kısıtlaması bu şekilde basitçe yapılabilmektedir. Bu tür dolandırıcılıklara maruz kalmamak için bu yöntemi uygulamanızı tavsiye ederiz. İstediğiniz zaman kısıtlamayı tekrardan kaldırabileceğinizi de hatırlatalım. Bu konuda sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.