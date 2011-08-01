Vatandaşlar için önemli olan birçok hizmetin online olarak çok kolay bir şekilde yararlanılabildiği e-Devlet ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarınızı sorgulayabilir ve ödeyebilirsiniz. Bu yazımızda e-Devlet GSS prim borcu sorgulama hizmeti nasıl yapıldığına dair adımları anlatıyoruz. Basit birkaç adım ile borç sorgulamanızı yapabilir ve hızlıca banka kartınız ya da kredi kartınız ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

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e-Devlet GSS Prim Borcu Sorgulama (Öğrenme) Nasıl Yapılır?

Öncelikle e-Devlet hesabınıza giriş yapınız.

Ardından arama bölümüne "gss" yazdığınızda çıkan "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama (Sosyal Güvenlik Kurumu)" adlı bağlantıya tıklayın.

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Sonraki sayfada, en üstte, kalan prim borcunuz yer alacaktır.

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Hemen altında "Genel Sağlık Sigortası Tescil Tarih Aralıkları" başlıklı tabloyu göreceksiniz.

Onun altında ise toplam borç bilgileriniz yer almaktadır.

Biraz daha aşağı indiğinizde göreceğiniz tabloda ise aylık olarak borçları ve ödemeleriniz yer almaktadır. Tablonun son sayfasında son ayın borçlarını görebilirsiniz. Geriye doğru giderek, önceki ayları inceleyebilirsiniz.

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e-Devlet GSS prim borcu sorgulama (öğrenme) işlemini yapmak bu kadar basit. Bu adımları uygulayarak, GSS borcunuzu öğrenebilir ve ödemesini yapabilirsiniz. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.