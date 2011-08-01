Vatandaşlar için önemli olan birçok hizmetin online olarak çok kolay bir şekilde yararlanılabildiği e-Devlet ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarınızı sorgulayabilir ve ödeyebilirsiniz. Bu yazımızda e-Devlet GSS prim borcu sorgulama hizmeti nasıl yapıldığına dair adımları anlatıyoruz. Basit birkaç adım ile borç sorgulamanızı yapabilir ve hızlıca banka kartınız ya da kredi kartınız ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
AYRICA: e-Devlet Üzerinden GSS Prim Borcu Ödeme Nasıl Yapılır?
e-Devlet GSS Prim Borcu Sorgulama (Öğrenme) Nasıl Yapılır?
- Öncelikle e-Devlet hesabınıza giriş yapınız.
- Ardından arama bölümüne "gss" yazdığınızda çıkan "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama (Sosyal Güvenlik Kurumu)" adlı bağlantıya tıklayın.
AYRICA: e-Devlet Transkript Belgesi Alma (Sorgulama) Nasıl Yapılır?
AYRICA: e-Devlet ile Üzerinize Kayıtlı Olan Telefon Hatlarını Sorgulayın!
- Sonraki sayfada, en üstte, kalan prim borcunuz yer alacaktır.
AYRICA: Akıllı Telefonunuz Kaçak mı Kayıtlı mı? Hemen Öğrenin!
- Hemen altında "Genel Sağlık Sigortası Tescil Tarih Aralıkları" başlıklı tabloyu göreceksiniz.
- Onun altında ise toplam borç bilgileriniz yer almaktadır.
- Biraz daha aşağı indiğinizde göreceğiniz tabloda ise aylık olarak borçları ve ödemeleriniz yer almaktadır. Tablonun son sayfasında son ayın borçlarını görebilirsiniz. Geriye doğru giderek, önceki ayları inceleyebilirsiniz.
AYRICA: e-Devlet T.C. Kimlik Kısıtlaması Nasıl Yapılır? Adınıza Şirket Kurulamasın!
e-Devlet GSS prim borcu sorgulama (öğrenme) işlemini yapmak bu kadar basit. Bu adımları uygulayarak, GSS borcunuzu öğrenebilir ve ödemesini yapabilirsiniz. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.
Yorum bulunmamaktadır.