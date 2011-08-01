Pek çok kişi tarafından kullanılan ve resmi işlemler konusunda işlerimizi kolaylaştıran e-Devlet'te SGK ile ilgili birçok işinizi halletmeniz mümkün. Ayrıca isterseniz ücretsiz olarak SMS bilgilendirme alabilirsiniz. Bu yazımızda e-Devlet SGK SMS bilgilendirme sistemi cep telefonu beyanı işleminin nasılı yapılacağını anlatacağız. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak, cep telefonunuzu ekleyebilir ve isterseniz de sonrasında güncelleyebilir ya da silebilirsiniz.

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e-Devlet Ücretsiz SGK SMS Bilgilendirme Sistemi - Cep Telefonu Beyanı

Öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapınız.

Ardından arama bölümüne "sgk cep" yazdığınızda çıkan "SGK Bilgilendirme - Cep Telefonu Beyanı (Sosyal Güvenlik Kurumu)" adlı bağlantıya tıklayın.

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Sonraki bilgilendirme sayfasında, ilgili alana cep telefonunuzu yazın, "Bilgilendirme metnini okudum onaylıyorum." kutucuğunu işaretleyin ve "Güncelle" butonuna tıklayın.

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İşlemler bu kadar. Sonraki sayfada işleminizin onaylandığı yazısı görülecektir.

Telefon numaranızın değişmesi gibi durumlarda da aynı sayfaya girdiğinizde eski olan 'Kayıtlı Cep Telefonu Numarası' görülecektir. Yenisini yazıp, kutucuğu işaretleyip, "Güncelle" butonuna basarak, güncelleme işlemini yapabilirsiniz. Ya da "Sil" butonuna basarak, cep telefonunuzu sistemden kaldırabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu SMS Bilgilendirme Sistemi ile;

Hekiminiz Tarafından Yazılan e-reçete Numaranız,

Hekiminiz Tarafından Yazılan İlaç Bilgileriniz,

İlaçlara İlişkin Katılım Payı Ücret Bilgileriniz,

Sağlık Hizmet Kuruluşlarında Görmüş Olduğunuz Tedaviye İlişkin Kurumumuz Tarafından Ödenen Tutar,

Kurumumuza Teslim Etmiş Olduğunuz Evrakların Takibini Yapabilmeniz için Evrak Takip Numaranız,

Talepli Ödemeleriniz,

Şahıs Ödemeleriniz,

İş Göremezlik (Rapor) Ücretleriniz,

Süt İzni Emzirme Ödeneği Ücretleriniz,

Yol Yardımı ve Cenaze Yardım Ücretleriniz,

4A / 4B Toptan Ödemeleriniz,

4A / 4B Günlük Ödemeleriniz,

Sigortalı İşe Giriş Bildiriminiz,

Sigortalı İşten Çıkış Bildiriminiz vb. konularda bilgilendirme yapılmaktadır.

e-Devlet SGK SMS bilgilendirme sistemi cep telefonu beyanı işlemini yapmak bu kadar basit. Bu adımları uygulayarak, SGK bilgilerinizi ücretsiz almak için cep telefonunuzu sisteme kaydedebilir ve istediğiniz zaman ya güncelleyebilir ya da silebilirsiniz. Bu konu hakkında sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.