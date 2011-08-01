Yükseköğretim öğrencisi olup öğrenci belgesi ihtiyaçlarınız için e-Devlet'i kullanmak isteyebilirsiniz. Eskiden okula gidip almak gibi bir dertten sonra bu hizmetin online olarak verilmesi oldukça kolaylık sağlamaktadır. e-Devlet öğrenci belgesi sorgulama hizmeti ile örgün ya da açıköğretim üniversite bölümleriniz listelenerek, istediğiniz okuldan öğrenci belgesi alma işlemini yapabilirsiniz.
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e-Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır? (Üniversite)
- Öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapınız.
- Ardından arama bölümüne "öğrenci belgesi" yazdığınızda çıkan "Öğrenci Belgesi Sorgulama (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı)" bağlantısına tıklayın
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- Açılan sayfada kaydınız olan yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci bilgilerinizi görüntüleyebilir ve barkodlu öğrenci belgenizi oluşturabilirsiniz. Bunun için belgeyi istediğiniz kurumun sağ tarafındaki "Belge Oluştur" butonuna tıklayın.
- Karşınıza çıkan sayfada öğrenci belgeniz hazır olacaktır. Görseldeki indirme butonlarını kullanarak indirebilirsiniz.
e-Devlet öğrenci belgesi sorgulama işlemi bu kadar basit. Bu adımları uygulayarak, öğrenci belgesi alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.
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