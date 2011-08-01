Yükseköğretim öğrencisi olup öğrenci belgesi ihtiyaçlarınız için e-Devlet'i kullanmak isteyebilirsiniz. Eskiden okula gidip almak gibi bir dertten sonra bu hizmetin online olarak verilmesi oldukça kolaylık sağlamaktadır. e-Devlet öğrenci belgesi sorgulama hizmeti ile örgün ya da açıköğretim üniversite bölümleriniz listelenerek, istediğiniz okuldan öğrenci belgesi alma işlemini yapabilirsiniz.

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e-Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır? (Üniversite)

Öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapınız.

Ardından arama bölümüne "öğrenci belgesi" yazdığınızda çıkan "Öğrenci Belgesi Sorgulama (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı)" bağlantısına tıklayın

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Açılan sayfada kaydınız olan yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci bilgilerinizi görüntüleyebilir ve barkodlu öğrenci belgenizi oluşturabilirsiniz. Bunun için belgeyi istediğiniz kurumun sağ tarafındaki "Belge Oluştur" butonuna tıklayın.

Karşınıza çıkan sayfada öğrenci belgeniz hazır olacaktır. Görseldeki indirme butonlarını kullanarak indirebilirsiniz.

e-Devlet öğrenci belgesi sorgulama işlemi bu kadar basit. Bu adımları uygulayarak, öğrenci belgesi alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sorunuz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.