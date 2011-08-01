Bu yazımızda, iş arayanlar, iş ilanlarına bakanlar için kamu kurum ve kuruluşlarının iş ilanları nasıl görüntülenir? e-Devlet üzerinden kamu iş ilanlarına nasıl başvuru yapılır? sizlerle adım adım paylaşmak istedik. Çoğu iş arayan kişi, kamu kurumlarının yayınladığı iş ilanlarından habersiz olabilir. Biliyorsunuz ki, devlet kurumları için personel alımları artık e-Devlet üzerinden başvuru alınarak değerlendiriliyor. Sizler de, e-Devlet üzerinden tüm kamu ve kuruluşlarının yayınladığı iş ilanlarını kontrol edebilir ve size uygun olanlara başvurabilirsiniz. e-Devlet kamu iş ilanlarına nasıl başvuru yapılır? dilerseniz anlatmaya başlamak istiyoruz. Sözleşmeli personel alımı ilanlarını aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

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e-Devlet Kamu İş İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır? Sözleşmeli Personel Alımı

Öncelikle e-Devlet uygulamasına T.C Kimlik No ve şifremiz ile giriş yapalım.

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e-Devlet arama butonuna, “Kariyer kapısı kamu işe alım” yazalım ve çıkan sonuçlardan "Daha fazla sonuç" bağlantısına tıklayalım.

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Bu sayfada, tüm kamu ve kuruluşlarının kayıtları karşınıza çıkacaktır. İlgili kurumlar işe alım yaptığında bu sayfa üzerinden ilan yayınlar. Örneğin, “Kültür ve Turizm Bakanlığı” seçeneğine tıklayalım.

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“Yeni Başvuru” diyerek devam edelim. Eğer burada daha önce herhangi bir ilana başvuru yaptıysanız, geçmiş bilgilerde görüntülenecektir.

Seçtiğiniz bakanlık, kurum, kuruluş her ne ise, eğer güncel olarak bir iş ilanı paylaşmış ise aşağıdaki gibi bir ekran karşınıza çıkacaktır. “Başvur” diyerek, işe alımla ilgili şartları okuyup değerlendirebilir ve akabinde sizin tercihlerinizle uyumluysa işe başvurabilirsiniz. Hepsi bu kadar…

e-Devlet kamu iş ilanlarına nasıl başvuru yapılır? bu içeriğimizde sizlerle önemli gördüğümüz bu yazıyı hazırlamak istedik. İş arıyorum, kamu ve kurumların ilanlarından haberdar olmak istiyorum, iş ilanlarına bakmak istiyorum diyor iseniz sizlerle paylaştığımız adımları takip ederek bunu yapabilirsiniz. Kurum ve kuruluşların paylaştığı ilanları aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye ederiz.