e-Devlet, Nöbetçi Eczane Sorgulama Özelliğini Hayata Geçirdi

e-Devlet, kullanıcılarına kolaylık sağlayacak birçok özelliği hayata geçirmeye devam ediyor. Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından bildirilen ve il sağlık müdürlüklerinin onayladığı nöbetçi eczanelere ulaşmak tek tıkla mümkün olabilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından kullanımına sunulan özellikle, vatandaşlar uygulama üzerinden Türkiye’deki nöbetçi eczaneleri sorgulayabilecek, adres ve tam konum gibi bilgilere ulaşabilecek.

AYRICA: e-Devlet Ücretsiz SGK SMS Bilgilendirme Sistemi - Cep Telefonu Beyanı

AYRICA: e-Devlet T.C. Kimlik Kısıtlaması Nasıl Yapılır? Adınıza Şirket Kurulamasın!

‘Yeni Eklenen Hizmetler’ bölümünden ya da e-Devlet içerisinde bulunan arama motoruna ‘TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti’ yazılarak da vatandaşlar hizmete ulaşabilecek.