e-Devlet, devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa ulaşmasını sağlayan önemli bir portaldır. e-Devlet üzerinden birçok konuda yardım alabilir, kişisel hayatınızla ilgili birçok özel hizmete kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Örneğin adınıza dava açılmış mı kontrol edebilir, tarafınıza açılmış ya da taraf olduğunuz davalarla ilgili detaylara e-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu içeriğimizde, e-Devlet dava sorgulama nasıl yapılır? Adınıza dava açılmış mı nasıl öğrenilir? adım adım sizlere göstermek istiyoruz.

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e-Devlet Dava Sorgulama Nasıl Yapılır?

Öncelikle T.C Kimlik No ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet’e giriş yapın ve arama kutusuna “ Dava Sorgulama ” yazın.

ve arama kutusuna “ ” yazın. Akabinde, "Dava Dosyası Sorgulama (Adalet Bakanlığı)" seçeneğini tercih edin.

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Eğer adınıza herhangi bir dava açılmamış ise aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşırsınız.

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Ancak adınıza bir dava açılmış ise, mevcut bir davanız var ise aşağıdaki gibi bir ekran karşınıza çıkacaktır. Burada açılan dava ile ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

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e-Devlet üzerinden dava dosyası sorgulama, adınıza açılmış dava ile ilgili bilgilere ulaşabilme imkanına sahipsiniz. Adınıza açılmış dava var mı? Dava dosyası sorgulama nasıl yapılır? bu yazımızda sizlerle bu konuda izlemeniz gereken adımları paylaştık. Dileriz faydalı bir anlatım olmuştur.