e-Devlet, vatandaşların devletin sunduğu hizmetlerden elektronik ortamda faydalanmasını sağlayan önemli bir araçtır ve neredeyse kişiyle bütünleşmiş bir uygulamadır diyebiliriz. En az kimliğiniz kadar, e-Devlet hesabınız da oldukça önemlidir, bu nedenle e-Devlet erişim kısıtlaması yaparak e-Devlet hesabınızı güvence altına alabilirsiniz. e-Devlet, üç alanda erişim kısıtlaması yapmanıza izin vermektedir. Bunlar sırasıyla; internet bankacılığı aracılığıyla erişim, yurt dışından erişim ve IP adresi kısıtlamasıdır. Bu kısıtlamaları dikkatli yapmanız gerekir ve gerekmedikçe çok fazla değişim yapmamanız tavsiye edilir. Aksi takdirde süresiz olarak e-Devlet erişim sorunu yaşayabilirsiniz.

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Yine de merak edenler için ve erişim kısıtlamasını gerekli görenler için, e-Devlet erişim kısıtlaması nasıl yapılır? detayları ile sizlere de aktaralım istiyoruz. Anlatımımız hem mobil, hem de web sitesi e-Devlet uygulama arayüzü üzerinden olacaktır.

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e-Devlet Erişim Kısıtlaması Nasıl Yapılır?

Öncelikle e-Devlet hesabımıza giriş yapalım, akabinde ismimizin üzerine tıklayalım ve “Güvenlik ve Ayarlar” bağlantısını açalım.

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Devam edelim ve web sitesinde iken, sol menüde “Erişim Kısıtlamaları” adlı bölüme geçiş yapalım.

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Burada, internet bankacılığı, yurt dışından erişim ve IP kısıtlaması seçeneklerini tercihleriniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz ancak daha önce de söylediğimiz gibi bu ayarları gerekmedikçe değiştirmemeniz tavsiye edilir.

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Mobilde e-Devlet Erişim Kısıtlaması Nasıl Yapılır?

Bu sayfaya mobil üzerinden ulaşmak için, mobil e-Devlet uygulamasına giriş yapalım ve “Profilim” bağlantısına tıklayalım.

Açılan ekranda, “Erişim Kısıtlamaları” bölümünü görüntüleyelim.

Son olarak, mobil uygulaması üzerinden erişim kısıtlamaları sayfası aşağıdaki gibidir. Hepsi bu kadar…

Bu içeriğimizde, e-Devlet erişim kısıtlaması nasıl yapılır? detayları ile sizlere aktarmaya çalıştık. Erişim kısıtlaması ayarlarını yapar iken, talimatları doğru okumayı ihmal etmeyiniz ve hatalı tercih yapmamaya dikkat ediniz. Aksi takdirde yanlış tercih nedeniyle süresiz olarak erişim sorunu yaşayabilirsiniz.