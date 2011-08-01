6 Şubat tarihinde yaşanılan deprem felaketlerinin ardından, evlerinde hasar bulunan ev sahibi ya da kiracı vatandaşlar, e-Devlet üzerinden barınma desteğine başvurarak karşılıksız destek ödemesi alabilmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesindeki konutlar üzerinde hasar tespiti yapılmasından sonra, ev sahibi olanlara 12 ay boyunca aylık 5 Bin TL, kiracı olanlara 12 ay boyunca aylık 2 Bin TL ödeme yapacak. AFAD aynı zamanda ev taşıma için de 15 Bin TL ödeme gerçekleştirecek.

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Bu içeriğimizde sizlerle, e-Devlet afetzede barınma desteği başvurusu nasıl yapılır? adım adım paylaşırken, barınma desteği ile ilgili merak edilen soruların cevaplarını da sizlere aktarıyor olacağız. Afetzede barınma desteği başvurusu nasıl sorgulanır? yazımızda bu konuda da detaylara yer vereceğiz.

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e-Devlet Afetzede Barınma Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öncelikle, e-Devlet uygulamasına giriş yapalım.

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Arama butonuna, “Afetzede Barınma Desteği” yazalım ve çıkan sonucu görüntüleyelim.

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Karşınıza çıkan ekranda, doldurmanız gereken bir başvuru formu bulunmaktadır. Burada, ev sahibi ya da kiracı olduğunuzu, adresinizi, deprem nedeniyle evinizin hasar durumunu, konteyner talebinde bulunmak isteyip istemediğinizi paylaşarak devam ediniz.

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Başvuru formunun son ekinde, bilgilendirme ve onay metnini okuduktan sonra sunulan iki şartı da onaylayarak, “Başvur” butonuna basın.

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Afetzede Barınma Desteği Ödeme Sonucu Sorgulama

Başvuruyu yaptıktan sonra, e-Devlet üzerinden başvuru sonucunu sorgulamak için, arama butonuna “Barınma desteği” yazalım ve çıkan sonuçlarda Barınma Desteği Ödeme Sonucu Sorgulama ekranını görüntüleyelim.

İlgili ekranda, başvuru yaptı iseniz başvuru sonucunuzu görüntüleyebilmektesiniz.

Bu içeriğimizde sizlerle, e-Devlet afetzede barınma desteği başvurusu nasıl yapılır? Barınma desteği sonucu nasıl sorgulanır? adım adım sizlerle paylaşırken, aynı zamanda afetzede barınma desteği ile ilgili merak edilen soruları ve cevapları da aktardık. Faydalı olmasını arzu ediyoruz.