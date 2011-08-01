Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı ve engelli kişiler ile ailelerine evde bakım maaşı veriliyor. Bu imkândan yararlanan kişiler, evde engelli bakım maaşı yattı mı? Evde engelli bakım maaşı ne kadar? gibi soruların cevaplarını e-Devlet üzerinden kontrol edebilirler. Bu içeriğimizde sizler için e-Devlet engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama nasıl yapılır? adım adım paylaşıyor olacağız. Aldığınız bütün evde bakım maaşını bu sistemden kontrol edebilirsiniz.

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e-Devlet Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama Nasıl Yapılır?

Öncelikle e-Devlet uygulamasına giriş yapalım.

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Daha sonra, arama butonuna “Engelli Evde Bakım Ödeme” yazalım ve çıkan sonucu görüntüleyelim.

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Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri ekranına girdiğinizde, sistemde kaydınız var ise burada ödeme bilgilerini görüntüleyebilmektesiniz.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın e-Devlet üzerinden sunduğu hizmet kapsamında, engelli evde bakım ödeme bilgilerini, ne kadar maaş aldığınızı ya da engelli evde bakım maaşının ne zaman yattığını evde engelli bakım ödeme bilgileri sorgulama ekranı ile öğrenebilmektesiniz. Bilmeyenler için faydalı bir yazı olmasını umuyoruz.