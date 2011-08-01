Emniyet Müdürlüğü tarafından, e-Devlet üzerinden sisteme sunulan çekilen araç bilgisi sorgulama ekranı ile, trafikte aracı çekilen kişiler, araçları ile ilgili hangi otoparkta, araç nereye çekildi? bu gibi soruların cevaplarını öğrenebilirler. Çoğu zaman, vatandaşlar geri döndüğünde aracını yerinde bulamayabiliyor. Trafik ihlalleri nedeniyle çekilen araçlar, belirlenen bir otoparkta götürülüyor. e-Devlet üzerinden aracın nereye çekildiğini öğrenebilir, otopark bilgisine ulaşabilirsiniz.

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e-Devlet Çekilen Araç Bilgisi Sorgulama! Aracım Nereye Çekildi? Hangi Otoparkta?

Dilerseniz e-Devlet uygulamasına giriş yaparak başlayalım.

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e-Devlet arama alanına “Aracımın çekildiği otopark bilgisi” yazalım ve gelen sonuçlarda “Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama (Gerçek Kişi) (Emniyet Müdürlüğü)” bağlantısına tıklayalım.

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İlgili ekranda, emniyet güçleri tarafından çekilen aracınızın hangi otoparkta olduğunu öğrenebilirsiniz.

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Bu içeriğimizde, e-Devlet üzerinden, trafik ihlalleri nedeniyle çekilen aracınızın hangi otoparka götürüldüğünü öğrenebilirsiniz. e-Devlet aracımın çekildiği otopark bilgisi sorgulama ekranı ile bunu kolaylıkla yapmanız mümkün. Bilmeyenler için faydalı olmasını umuyoruz.