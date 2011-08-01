İkametgâh değişikliği ile birlikte yeni sağlık kurumuna ilk kez kayıt olduğunuzda, üzerine kayıtlı kişi sayısı 4 binin altında olan hekimlerden birisini tercih ederek aile hekiminizi seçebilirsiniz. E-Nabız, kişisel sağlık verilerinin korunduğu uygulamada da aile hekiminizin kim olduğunu öğrenebilirsiniz ancak bu işlemi e-Devlet üzerinde de gerçekleştirebileceğinizi size hatırlatmak istiyoruz. e-Devlet aile hekim bilgisi öğrenme nasıl yapılır? bu içeriğimizde, izleyebileceğiniz adımları sizlerle de paylaşacağız.

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e-Devlet Aile Hekim Bilgisi Öğrenme - Sorgulama Nasıl Yapılır?

Öncelikle e-Devlet’e giriş yapalım.

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e-Devlet arama butonuna “Aile hekimi bilgisi” yazalım ve gelen sonuçlarda “Aile Hekim Bilgisi Sorgulama (Sağlık Bakanlığı)” isimli bağlantıya tıklayalım.

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İlgili bağlantıya tıkladığınızda, aile hekiminizin ve bağlı olduğunuz sağlık kurumunun ismini burada görebilirsiniz.

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Bu içeriğimizde, e-Devlet aile hekim bilgisi öğrenme nasıl yapılır? sizlerle paylaşmış olduk. Bilmeyenler için faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz.