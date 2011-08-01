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e-Devlet Aile Hekim Bilgisi Öğrenme - Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 16:30 - Tarih: 22 Nisan 2023 - Yorum: 0

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e-Devletİkametgâh değişikliği ile birlikte yeni sağlık kurumuna ilk kez kayıt olduğunuzda, üzerine kayıtlı kişi sayısı 4 binin altında olan hekimlerden birisini tercih ederek aile hekiminizi seçebilirsiniz. E-Nabız, kişisel sağlık verilerinin korunduğu uygulamada da aile hekiminizin kim olduğunu öğrenebilirsiniz ancak bu işlemi e-Devlet üzerinde de gerçekleştirebileceğinizi size hatırlatmak istiyoruz. e-Devlet aile hekim bilgisi öğrenme nasıl yapılır? bu içeriğimizde, izleyebileceğiniz adımları sizlerle de paylaşacağız.

AYRICA: MHRS Hastane Randevusu Nasıl Alınır?

e-Devlet Aile Hekim Bilgisi Öğrenme - Sorgulama Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle e-Devlet’e giriş yapalım.

AYRICA: MHRS Geçmiş Randevulara Bakma Nasıl Yapılır?

e-Devlet Giriş Sayfası

AYRICA: E-Nabız Hastalıklar ve Reçeteler Nasıl Görüntülenir?

  • e-Devlet arama butonuna “Aile hekimi bilgisi” yazalım ve gelen sonuçlarda “Aile Hekim Bilgisi Sorgulama (Sağlık Bakanlığı)” isimli bağlantıya tıklayalım.

AYRICA: E-Nabız Acil Durumda Aranacak Kişi Ekleme Nasıl Yapılır?

e-Devlet Aile Hekim Bilgisi Öğrenme - Sorgulama Nasıl Yapılır? - 1

AYRICA: e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

  • İlgili bağlantıya tıkladığınızda, aile hekiminizin ve bağlı olduğunuz sağlık kurumunun ismini burada görebilirsiniz.

AYRICA: e-Devlet, Nöbetçi Eczane Sorgulama Özelliğini Hayata Geçirdi

e-Devlet Aile Hekim Bilgisi Öğrenme - Sorgulama Nasıl Yapılır? - 2

AYRICA: e-Devlet Engelliler İçin Kimlik Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde, e-Devlet aile hekim bilgisi öğrenme nasıl yapılır? sizlerle paylaşmış olduk. Bilmeyenler için faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz.


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