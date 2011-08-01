E-Nabız uygulamasında, olası acil durumlar için, acil durumda aranacak kişi ekleme özelliği bulunur. Böylelikle herhangi bir acil durum geliştiğinde, e-Nabız bilgilerinize ulaşılarak, acil durumda aranacak kişiye kolaylıkla ulaşılabilir. Bu içeriğimizde, e-Nabız acil durumda aranacak kişi ekleme nasıl yapılır? bu konuyla ilgili adımları sizlere aktarıyor olacağız.

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E-Nabız Acil Durumda Aranacak Kişi Ekleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle e-Nabız uygulamasına giriş yapalım.

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Akabinde, ana ekranda açılan fotoğrafımızın üzerine tıklayalım. Fotoğraf eklemedi iseniz, avatar resmi olacaktır, üzerine tıklayın.

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Bilgiler ekranında aşağıya doğru inelim ve Acil Durumda Aranacak Kişi yazısının karşısındaki “Kişi Ekle” butonuna tıklayalım.

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Bu kısımda, eklemesini istediğiniz kişiyi Yakınlık durumunu işaretleyerek seçelim ve sonrasında bu kişi ile ilgili bilgileri aşağıdaki ekrana girelim.

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Bilgileri girdikten sonra, eklediğiniz kişinin cep telefonuna “Doğrulama kodu gönder” kısmına tıklayarak, bir kod gönderelim ve telefonu onaylamış olalım.

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Telefon onaylandığında, aşağıdaki gibi eklediğiniz telefonun yanında yeşil bir tik işareti olacaktır. Böylelikle acil durumda aranacak kişi ya da kişileri eklemiş olacaksınız.

E-Nabız acil durumda aranacak kişi ekleme, ayarlama nasıl yapılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Herhangi bir acil durumda, sisteme direkt ulaşılmasını istediğiniz kişi (kişiler) ve bu kişinin iletişim bilgilerini eklemeniz faydalı olabilir. Bilmeyenler için yararlı olmasını umuyoruz.