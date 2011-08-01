E-Nabız uygulaması, kişinin sağlık verilerinin dijital ortamda saklandığı, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir sağlık uygulamasıdır. Uygulamayı aktif olarak kullanıyorsanız eğer, aktif olarak kullandığınız bir telefon numarasını eklemeniz faydalı olabilir ya da sistemde kayıtlı olan cep telefonu numarasını artık kullanmıyor iseniz, yeni cep telefonu ile değiştirebilirsiniz. Bu içeriğimizde, e-Nabız telefon değiştirme ya da telefon numarası ekleme nasıl yapılır? bu konu ile ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağız.

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E-Nabız Telefon Değiştirme - Telefon Ekleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, e-Nabız uygulamasına giriş yapalım.

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Akabinde, ana sayfada iken fotoğrafımızın üzerine tıklayalım. Uygulamaya fotoğraf eklemedi iseniz, avatar görselinin üzerine tıklayın.

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" İletişim Bilgileri " kısmını bulalım.

" kısmını bulalım. Cep Telefonu adlı alanda, daha önce eklemiş olduğunuz cep telefonu numarasının karşısındaki Düzenle bağlantısına tıklayalım.

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Düzenle ekranını açtığımızda, sağ üst köşede “Telefon Ekle” kısmından, yeni bir telefon ekleyebilirsiniz.

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Eklediğiniz yeni cep telefonu kime ait ise Yakınlık kısmından seçin, akabinde ise telefonun altında “Doğrulama kodu gönder” bağlantısına tıklayarak, yeni telefona bir kod gönderin.

Telefona gelen onay kodunu girelim.

Doğrulama kodu girdikten sonra, eklemiş olduğunuz telefon sistemde kullanılabilir durumda olacaktır ancak bunun için, yeni telefonu “Birincil Yap” seçeneğine tıklamanız ve eklediğiniz yeni telefonu birincil konuma getirmeniz gerekir. Bütün işlemler bu kadar.

E-Nabız telefon ekleme ve telefon değiştirme nasıl yapılır? bu konu ile ilgili adımları sizlere aktardık. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.