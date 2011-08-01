E-Nabız, kişilerin sağlık bilgilerinin dijital ortamda kaydının tutulduğu bir sağlık uygulamasıdır. Kişiler e-Nabız hesabı oluşturarak hastane vb. sağlık kuruluşlarındaki geçmiş kayıtlarını, tahlil sonuçlarını, ilaç durumlarını vb. kontrol edebilir, takip edebilir. Eğer isterlerse e-Nabız bilgilerini muayene oldukları doktorların da görebilmesine izin verebilirler. Uygulamada, e-Nabız bilgilerini doktor erişimine açıp açmama hakkı tamamen kişinin kendisine aittir. Bu içeriğimizde, e-Nabız bilgilerini doktor erişimine açma nasıl yapılır? bu konu ile ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Muayene olmak için doktora gittiğinizde, doktorunuzun e-Nabız bilgilerinizi görüntüleyebilmesi, sizin için daha avantajlı olabilir. Hekiminiz, e-Nabız sağlık bilgileriniz doğrultusunda sağlığınız ile ilgili daha kolay bir şekilde yardımcı olabilecektir. Peki, e-Nabız bilgileri doktor erişimine nasıl açılır?

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E-Nabız Bilgilerini Doktor Erişimine Açma Nasıl Yapılır?

Öncelikle, e-Nabız hesabımıza T.C Kimlik No ve şifremizle giriş yapalım.

E-Nabız ekranında, uygulamaya giriş yaptığımızda daha önce oluşturduğumuz kişisel bilgilerimizi, ilaç, randevu, bildirimler ekranını görebiliriz. Hemen sol üst köşedeki ikona tıklayalım.

Açılan sayfada, “Güvenlik” bağlantısına tıklayalım.

Güvenlik ekranını açtığımızda, karşımıza " Paylaşım Seçenekleri " çıkacaktır. Bu sayfada, eğer kimsenin e-Nabız bilgilerinizi görmesini istemiyor iseniz, “ Verilerimi kimse görmesin ” seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

" çıkacaktır. Bu sayfada, eğer kimsenin e-Nabız bilgilerinizi görmesini istemiyor iseniz, “ ” seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Ancak, e-Nabız bilgilerinizin muayene olduğunuz doktor tarafından görüntülenmesini tercih ediyor iseniz, “ Muayene Olduğum Hekim ” konumunu " Açık " hale getiriniz.

” konumunu " " hale getiriniz. Yine bu ekranda dilerseniz bütün konumları "Açık" hale getirebilirsiniz, tercih tamamen size ait. Tavsiye olarak, aile hekiminiz ve muayene olduğunuz doktor tarafından e-Nabız bilgilerinizin görüntülenmesine izin vermenizi söyleyebiliriz.

E-Nabız bilgileri doktor erişimine nasıl açılır? ile ilgili işlemler bu kadar. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.