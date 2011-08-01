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E-Nabız Ad ve Soyadın Hastanelerde Gizlenerek Gösterilmesi

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 11:09 - Tarih: 26 Aralık 2022 - Yorum: 0

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E-NabızHastaneye muayene için gittiğinizde, hasta takip ve poliklinik çağrı ekranlarında ad ve soyad açık olarak gösterilir. İsminizi takip ederken, isminizin bekleyen kişiler tarafından da görünmesini istemeyebilirsiniz. Eğer dilerseniz, e-Nabız uygulamasında, ad ve soyadınızı hastanelerde gizlenerek gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Bu içeriğimizde, e-Nabız ad ve soyadın hastanelerde gizlenerek gösterilmesi nasıl ayarlanır? bu konu ile ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağız.

AYRICA: MHRS Hastane Randevusu Nasıl Alınır?

E-Nabız Ad ve Soyadın Hastanelerde Gizlenerek Gösterilmesi

  • Öncelikle, e-Nabız hesabımıza T.C Kimlik No ve e-Nabız şifremizle giriş yapalım.
E-Nabız Ad ve Soyadın Hastanelerde Gizlenerek Gösterilmesi - 1
  • e-Nabız’da oluşturduğumuz kişisel bilgilerle birlikte, ilaç, randevu vb. bilgiler de görüntülenir. Hemen sol üst köşedeki ikona tıklayalım.
E-Nabız Ad ve Soyadın Hastanelerde Gizlenerek Gösterilmesi - 2
  • Açılan ekranda “Güvenlik” bağlantısına tıklayalım.
E-Nabız Ad ve Soyadın Hastanelerde Gizlenerek Gösterilmesi - 3
  • Güvenlik sayfasında, "Diğer Seçenekler" kısmına gelelim.
  • “Sağlık kuruluşlarındaki hasta takip ve poliklinik çağrı ekranlarında adımın ve soyadımın yıldızlanarak gösterilmesini istiyorum. (Ör: Ay**Ün***) Adımın ve soyadımın açıkça belirtilmesini istemiyorum.” tercihini "Açık" hale getirelim.
E-Nabız Ad ve Soyadın Hastanelerde Gizlenerek Gösterilmesi - 4

e-Nabız ad ve soyadın hastanelerde gizlenerek gösterilmesi nasıl ayarlanır? ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.


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