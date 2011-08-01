E-Nabız, kişisel sağlık bilgilerinin, dijital ortamda kaydının tutulduğu bir sağlık uygulamasıdır. Bu içeriğimizde, e-Nabız şifresi nasıl değiştirilir? E-Nabız şifresini unutanlar için e-Nabız şifresi nasıl yenilenir? bu konuyla ilgili bilgileri adım adım sizlerle paylaşacağız. E-Nabız uygulamasına koyduğunuz şifreyi hep unutuyor iseniz eğer, şifre yenileme veya şifre değiştirmek oldukça basittir. Dilerseniz hemen anlatmaya başlayalım.

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E-Nabız Şifremi Unuttum – Şifre (Parola) Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle e-Nabız uygulamasını açalım ve T.C Kimlik No girdikten sonra, “Şifremi Unuttum” kısmına tıklayalım. Tabii, şifresini unutanlar e-Devlet üzerinden de giriş yapabilmektedir.

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Şifremi Unuttum bağlantısına tıkladığınızda, karşınıza T.C Kimlik No akabinde ise sistemde kayıtlı olan telefon numaranızı girmenizi isteyen bir ekran gelir. Telefon numaranızı girdiğinizde sistem, kayıtlı cep telefonunuza e-Nabız uygulamasındaki kayıtlı hesabınızı doğrulamanızı sağlayan bir doğrulama kodu gönderecektir.

gönderecektir. Bilgilerinizi girdikten sonra, “ŞİFREYİ SIFIRLA” bağlantısına tıklayalım.

Telefonunuza SMS ile gelen doğrulama kodunu aşağıdaki ekrana girin, akabinde ise “ONAYLA” butonuna basın. Bu kod sizin hesabınızın onaylanma kodudur. Hesabınızı onayladıktan sonra, e-Nabız, telefonunuza geçici olarak uygulamaya girebileceğiniz yeni bir şifre gönderir.

Telefonunuza gelen geçici e-Nabız şifresiyle birlikte, e-Nabız giriş ekranından T.C Kimlik Numaranızı yazarak uygulamaya girebilirsiniz.

Kodu girdikten sonra, e-Nabız hesabına giriş yapılır. Yeni bir şifre oluşturmak için, e-Nabız ana ekranında görünen fotoğrafınızın üzerine tıklayın. Eğer uygulamaya fotoğraf yüklemediyseniz aynı yerde bir avatar resmi görünecektir, üzerine tıklayın.

Açılan ekranda “Şifre Değiştir” bağlantısına tıklayın.

Şifre değiştir ekranında sizden eski şifreniz istenecektir. E-Nabız’ın telefonunuza gönderdiği geçici şifreyi bu kısma yazmalısınız.

bu kısma yazmalısınız. Yeni Şifre kısmına dilediğiniz şifreyi yazarak, şifre yenileme - değiştirme işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız. Bütün işlemler bu kadar.

E-Nabız şifremi unuttum, nasıl değiştirebilirim? E-Nabız şifre değiştirme nasıl yapılır? merak edenler için bu konuyla ilgili uygulamalı adımları sizlerle paylaştık. Dileriz, fayda sağlar.