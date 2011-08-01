E-Nabız, kişisel sağlık bilgilerinin, dijital ortamda kaydının tutulduğu bir sağlık uygulamasıdır. Bu içeriğimizde, e-Nabız şifresi nasıl değiştirilir? E-Nabız şifresini unutanlar için e-Nabız şifresi nasıl yenilenir? bu konuyla ilgili bilgileri adım adım sizlerle paylaşacağız. E-Nabız uygulamasına koyduğunuz şifreyi hep unutuyor iseniz eğer, şifre yenileme veya şifre değiştirmek oldukça basittir. Dilerseniz hemen anlatmaya başlayalım.
AYRICA: E-Nabız Ad ve Soyadın Hastanelerde Gizlenerek Gösterilmesi
E-Nabız Şifremi Unuttum – Şifre (Parola) Nasıl Değiştirilir?
- Öncelikle e-Nabız uygulamasını açalım ve T.C Kimlik No girdikten sonra, “Şifremi Unuttum” kısmına tıklayalım. Tabii, şifresini unutanlar e-Devlet üzerinden de giriş yapabilmektedir.
AYRICA: E-Nabız Bilgilerini Doktor Erişimine Açma Nasıl Yapılır?
AYRICA: MHRS Hastane Randevusu Nasıl Alınır?
- Şifremi Unuttum bağlantısına tıkladığınızda, karşınıza T.C Kimlik No akabinde ise sistemde kayıtlı olan telefon numaranızı girmenizi isteyen bir ekran gelir. Telefon numaranızı girdiğinizde sistem, kayıtlı cep telefonunuza e-Nabız uygulamasındaki kayıtlı hesabınızı doğrulamanızı sağlayan bir doğrulama kodu gönderecektir.
- Bilgilerinizi girdikten sonra, “ŞİFREYİ SIFIRLA” bağlantısına tıklayalım.
- Telefonunuza SMS ile gelen doğrulama kodunu aşağıdaki ekrana girin, akabinde ise “ONAYLA” butonuna basın. Bu kod sizin hesabınızın onaylanma kodudur. Hesabınızı onayladıktan sonra, e-Nabız, telefonunuza geçici olarak uygulamaya girebileceğiniz yeni bir şifre gönderir.
- Telefonunuza gelen geçici e-Nabız şifresiyle birlikte, e-Nabız giriş ekranından T.C Kimlik Numaranızı yazarak uygulamaya girebilirsiniz.
- Kodu girdikten sonra, e-Nabız hesabına giriş yapılır. Yeni bir şifre oluşturmak için, e-Nabız ana ekranında görünen fotoğrafınızın üzerine tıklayın. Eğer uygulamaya fotoğraf yüklemediyseniz aynı yerde bir avatar resmi görünecektir, üzerine tıklayın.
- Açılan ekranda “Şifre Değiştir” bağlantısına tıklayın.
- Şifre değiştir ekranında sizden eski şifreniz istenecektir. E-Nabız’ın telefonunuza gönderdiği geçici şifreyi bu kısma yazmalısınız.
- Yeni Şifre kısmına dilediğiniz şifreyi yazarak, şifre yenileme - değiştirme işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız. Bütün işlemler bu kadar.
E-Nabız şifremi unuttum, nasıl değiştirebilirim? E-Nabız şifre değiştirme nasıl yapılır? merak edenler için bu konuyla ilgili uygulamalı adımları sizlerle paylaştık. Dileriz, fayda sağlar.
Yorum bulunmamaktadır.