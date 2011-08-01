MHRS (Merkezi hekim randevu sistemi) Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık kuruluşlarından kolaylıkla randevu alabilmeniz için oluşturulmuş bir sistemdir. Bu yazımızda, MHRS randevu bilgilendirme tercihleri nasıl ayarlanır? bu konuyla ilgili adımları sizlere aktaracağız. Eğer dilerseniz telefon ile, robot araması ile ya da sisteme kayıtlı e-posta aracılığı ile randevularınız hakkında bilgilendirme alabilirsiniz.

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MHRS Randevu Bilgilendirme Tercihleri Nasıl Ayarlanır?

Öncelikle MHRS uygulamasına T.C Kimlik No ve şifre ile giriş yapalım.

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Akabinde, ana ekranda sağ alt köşedeki ikona tıklayalım.

AYRICA: MHRS Parola (Şifre) Değiştirme Nasıl Yapılır?

AYRICA: MHRS e-Devlet ile Giriş Nasıl Yapılır?

Açılan sayfada “Profil” bağlantısını görüntüleyelim.

Burada, “Bilgilendirme Tercihleri” ekranını açalım.

Bu kısımda, telefon, robot araması, e-posta bilgilendirme seçeneklerinden dilediğinizi aktif edebilirsiniz.

MHRS randevu bilgilendirme tercihleri nasıl ayarlanır? ile ilgili aktaracaklarımız bu şekildeydi. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.