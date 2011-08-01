MHRS – merkezi hekim randevu sistemi uygulaması, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına muayene hizmeti sunan bir sağlık uygulamasıdır. MHRS’de randevu bilgilendirme, randevu oluşturabilme, MHRS’yi aktif kullanabilmek için güncel telefon numarası ile kayıt yapılması gerekir. Ancak zaman zaman telefon numarası değişikliği vb. gibi durumlarda MHRS uygulamasında telefon numarası değiştirmek gerekli olabilir. Bu içeriğimizde MHRS telefon numarası ekleme, değiştirme ve birincil yapma nasıl yapılır? detayları ile aktarıyor olacağız.

AYRICA: MHRS Hastane Randevusu Nasıl Alınır?

MHRS Telefon Numarası Ekleme, Değiştirme ve Birincil Yapma

Öncelikle MHRS uygulamamıza T.C Kimlik No ve MHRS şifremizle giriş yapalım. Uygulamaya e-devlet üzerinden de giriş yapabilmektesiniz.

AYRICA: MHRS Güvenlik Sorusu Değiştirme Nasıl Yapılır?

AYRICA: MHRS Parola (Şifre) Değiştirme Nasıl Yapılır?

MHRS ana sayfada, sağ alt köşedeki ikona tıklayalım.

AYRICA: MHRS e-Devlet ile Giriş Nasıl Yapılır?

Açılan sayfada “Profil” ekranını açalım.

Profil ekranında “İletişim Bilgileri” kısmını görüntüleyelim.

İletişim bilgileri ekranında, uygulamaya kayıt olduğunuz e-posta ve telefon bilgileri görüntülenir. “Telefon Bilgilerini Düzenle” bağlantısına tıklayalım.

Sistemdeki kayıtlı telefonunuzu bu ekranda görebilirsiniz. MHRS uygulaması ile ilgili bütün bildirimler Birincil Telefon olarak bu telefona gönderilir. Yeni bir telefon numarası eklemek için, “Telefon Ekle” bağlantısına tıklayalım.

Açılan ekranda, eklemek istediğiniz yeni telefon numarasını giriniz .

. Akabinde Telefon Tipiniz kısmından, yeni telefon numarasının kime ait olduğunu belirtiniz. Eğer telefon size ait ise “Kendi Cep Telefonu” tipini seçin, eğer telefon bir yakınınıza (kardeş, abla, abi vb.) ait ise “Yakını Cep Telefonu” tipini seçebilirsiniz.

Yeni telefon numarasını ekledikten sonra, sistem sizden telefon numarasını onaylamanızı isteyecektir. “Doğrulama Kodu Gönder” özelliğine tıklayarak yeni telefon numarasına bir kod gönderin.

Açılan ekranda, telefonunuza gelen kodu girin ve akabinde Onayla butonuna basın. Böylelikle yeni eklediğiniz telefon numarasını onaylamış olacaksınız.

MHRS uygulamasına yeni bir telefon eklemiş olsanız da, telefonu “Birincil” olarak ayarlamadan bildirim vb. alamazsınız. Bunun için Yeni eklediğiniz telefon numarasının altındaki “Birincil Telefon Yap” bağlantısına tıklayın.

Sistemdeki kayıtlı telefonunuz, eklediğiniz yeni numarayı birincil yaptıktan sonra ikincil telefon durumuna düşecektir. Eğer eski telefon numarasını silmek isterseniz hemen sağ üst köşedeki çöp kutusu ikonuna tıklayabilirsiniz.

MHRS telefon numarası ekleme, değiştirme ve birincil yapma ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz.