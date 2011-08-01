MHRS - merkezi hekim randevu sistemi uygulamasına kayıt olurken, sizden güvenlik sorusu oluşturmanız ve güvenlik resmi seçmeniz istenir. Dilerseniz daha sonrasında bu güvenlik sorularını değiştirebilirsiniz. Bu yazımızda MHRS güvenlik sorusunu unuttum diyenler için MHRS güvenlik sorusu nasıl değiştirilir? konusu hakkında ilgili adımları sizlere aktarıyor olacağız.

AYRICA: MHRS Parola (Şifre) Değiştirme Nasıl Yapılır?

MHRS Güvenlik Sorusu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle MHRS uygulamasına T.C Kimlik No ve parolamızla giriş yapalım.

AYRICA: MHRS e-Devlet ile Giriş Nasıl Yapılır?

AYRICA: MHRS Hastane Randevusu Nasıl Alınır?

Akabinde MHRS ana ekranında sağ alt köşedeki ikona tıklayalım.

MHRS menü ekranında “Profil” bağlantısına tıklayalım sonrasında.

Profil ekranında, “Güvenlik İşlemleri - Güvenlik Resmi, Gizli Soru” kısmını görüntüleyelim.

İlgili ekranda, güvenlik sorusu ve güvenlik resmi seçimini yapabiliriz. Öncelikle güvenlik sorusu için, “Seçiniz” bağlantısına gelelim ve soruları görüntüleyelim.

Uygulamada güvenlik için seçebileceğiniz sorular bulunur. Size cevabını her zaman hatırlayacağınız sorulardan en yakınını tercih ederek bir cevap belirleyebilirsiniz.

Ancak eğer isterseniz, siz kendiniz de özel bir güvenlik sorusu oluşturabilirsiniz. Bunun için “Diğer” seçeneğini tercih edebilirsiniz.

Diğer seçeneğini tercih ettiğinizde, “ Kişisel Güvenlik Sorusu ” oluşturma ekranı açılır. Buraya kişisel sorunuzu girdikten sonra “ Cevap ” kısmına da cevabı girebilirsiniz.

” oluşturma ekranı açılır. Buraya kişisel sorunuzu girdikten sonra “ ” kısmına da cevabı girebilirsiniz. Akabinde her iki durumda da; yani ister hazır güvenlik sorularından bir tanesini seçin, isterseniz yeni bir güvenlik sorusu belirleyin, güvenlik resmini seçmeniz gerekir. Size her zaman çağrışım yapacak bir resmi seçin ve “Geçerli Parola” kısmına parolanızı girdikten sonra en altta “Güncelle” butonuna basın.

MHRS güvenlik sorusu nasıl değiştirilir? ile ilgili işlemler bu kadar. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.