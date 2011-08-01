E-Nabız Sağlık Bakanlığı’na bağlı, kişinin sağlık bilgilerinin kaydının tutulduğu bir sağlık uygulamasıdır. E-Nabızda, uygulama kurulduğundan bu yana yaptırdığınız bütün tahlil sonuçlarına ulaşabilmeniz mümkündür. Bu içeriğimizde, e-Nabız tahlil sonuçları nasıl bakılır? bu konu ile ilgili adımları sizlere aktaracağız.

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E-Nabız Tahlil Sonuçları Nasıl Bakılır?

Öncelikle e-Nabız uygulamasına T.C Kimlik No ve şifre ile giriş yapalım.

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Uygulamaya girdikten sonra, ana ekranda aşağıya inelim ve “Tahlillerim” bağlantısına tıklayalım.

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Bu kısımda yaptırmış olduğunuz en son tahlil ile ilgili bilgiler görüntülenecektir.

Referans dışı olan değerleri görüntülemek için “Referans Dışı” ekranını açabilirsiniz.

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Daha önceki tahlil sonuçlarınızı “ Yıl:2021-2022 - Tahlil Tarihi Seçiniz ” kısmından görüntüleyebilirsiniz.

” kısmından görüntüleyebilirsiniz. Bu kısmı aktif ettiğinizde, hangi yıllar aralığındaki sonuçları görüntülemek istiyor iseniz, “Başlangıç - Bitiş” seçeneklerinden bakmak istediğiniz yılı yazın akabinde ise Filtrele butonuna basın. Böylelikle ekranda aşağıya doğru indiğinizde başlangıç ve bitiş yılları arasındaki tahlil sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

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Herhangi bir tahlil değerinizin üzerine tıkladığınızda o değerin, yıllar içerisinde yaptırmış olduğunuz tahliller neticesinde, iniş-çıkış aralığının yansıdığı bir grafiği görüntüleyebilirsiniz.

aralığının yansıdığı bir grafiği görüntüleyebilirsiniz. Bunun için, örneğin, referans aralığı dışındaki bir değerin üzerine tıklayın ve akabinde “Karşılaştır” butonuna basın.

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Karşılaştır ile birlikte, daha önceki tahlil sonuçlarınızda, seçtiğiniz referans dışı değerin en düşük ve en yüksek değerlerini görebilirsiniz.

E-nabız tahlil sonuçları nasıl bakılır? ile ilgili takip edeceğiniz adımlar bu şekildeydi. Tahlillerim ekranında, daha önce yaptırmış olduğunuz tahlilleri görüntüleyebilir ve önceki tahlil sonuçlarındaki değerler ile karşılaştırabilirsiniz. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.