MHRS yani, merkezi hekim randevu sisteminde, kayıtlı e-postanızı değiştirebilmeniz mümkün kılınmıştır. MHRS ile ilgili sisteme kayıt olurken girdiğiniz ilk e-postayı dilerseniz yenisi ile değiştirebilirsiniz. Randevu vb. bilgilendirmeler için aktif olarak kullandığınız e-posta adresini uygulamaya eklemeniz faydalı olabilir. Bu içeriğimizde MHRS e-posta nasıl değiştirilir? bu konu ile ilgili adımları sizlere aktaracağız.

AYRICA: MHRS Hastane Randevusu Nasıl Alınır?

MHRS E-Posta Nasıl Değiştirilir? E-Posta Ekleme ve Birincil Yapma

Öncelikle MHRS uygulamasına T.C Kimlik No ve şifre ile giriş yapalım.

AYRICA: MHRS Randevu Bilgilendirme Tercihleri Nasıl Ayarlanır?

AYRICA: MHRS Telefon Numarası Ekleme, Değiştirme ve Birincil Yapma

Akabinde ana ekranda, sağ alt köşedeki ikona tıklayalım.

AYRICA: MHRS Güvenlik Sorusu Değiştirme Nasıl Yapılır?

AYRICA: MHRS Parola (Şifre) Değiştirme Nasıl Yapılır?

Açılan sayfada, “Profil” bağlantısını görüntüleyelim.

AYRICA: MHRS e-Devlet ile Giriş Nasıl Yapılır?

Burada, “İletişim Bilgileri” ekranını açalım.

İletişim bilgileri ekranında sisteme kayıtlı cep telefonu ve e-posta adresi bilgileri görüntülenecektir. “E-posta bilgilerini düzenle” bağlantısına tıklayalım.

Sisteme kayıtlı e-posta adresinizin olduğu bilgi ekranı açıldığında, yeni bir e-posta eklemek için, “E-Posta Adresi Ekle” bağlantısına tıklayalım.

Akabinde, ekleyeceğimiz yeni e-posta adresini girelim ve e-posta tipini ayarlayalım. E-posta tipi, yeni e-posta adresinin kime ait olduğunu belirtmenizi ister. Bu kısımda ekleyeceğiniz yeni e-posta adresinin; kendi e-postanız, yakınınızın e-postası ya da ebeveyn e-postası olup olmadığını seçiniz.

E-posta adresini girdikten sonra, ilgili e-postayı aktif olarak uygulamada kullanabilmek için doğrulamanız gerekir .

. “Doğrulama kodu gönder” bağlantısına tıklayarak, yeni e-posta adresinize bir doğrulama kodu gönderin.

E-postanıza gelen kodu aşağıdaki alana girin.

E-posta gelen kutusundaki doğrulama kodu ile ilgili bilgilendirme ekranı aşağıdaki gibi olacaktır.

Kodu girdikten sonra e-postanız onaylanmış olacaktır ancak e-postayı aktif olarak bilgilendirme amaçlı kullanmak ister iseniz, yeni eklediğiniz e-posta adresinin altındaki “ Birincil e-posta yap ” butonuna tıklamalısınız.

” butonuna tıklamalısınız. Böylelikle bilgilendirme vb. mesajları, eklediğiniz yeni e-posta adresine gönderilecektir.

MHRS e-posta adresi nasıl değiştirilir? E-posta adresi ekleme ve birincil yapma nasıl yapılır? bu konu ile ilgili bilgileri sizlerle paylaştık. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.