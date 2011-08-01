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MHRS E-Posta Nasıl Değiştirilir? E-Posta Ekleme ve Birincil Yapma

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 10:55 - Tarih: 31 Aralık 2022 - Yorum: 0

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Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)MHRS yani, merkezi hekim randevu sisteminde, kayıtlı e-postanızı değiştirebilmeniz mümkün kılınmıştır. MHRS ile ilgili sisteme kayıt olurken girdiğiniz ilk e-postayı dilerseniz yenisi ile değiştirebilirsiniz. Randevu vb. bilgilendirmeler için aktif olarak kullandığınız e-posta adresini uygulamaya eklemeniz faydalı olabilir. Bu içeriğimizde MHRS e-posta nasıl değiştirilir? bu konu ile ilgili adımları sizlere aktaracağız.

AYRICA: MHRS Hastane Randevusu Nasıl Alınır?

MHRS E-Posta Nasıl Değiştirilir? E-Posta Ekleme ve Birincil Yapma

  • Öncelikle MHRS uygulamasına T.C Kimlik No ve şifre ile giriş yapalım.

AYRICA: MHRS Randevu Bilgilendirme Tercihleri Nasıl Ayarlanır?

MHRS E-Posta Nasıl Değiştirilir? E-Posta Ekleme ve Birincil Yapma - 1

AYRICA: MHRS Telefon Numarası Ekleme, Değiştirme ve Birincil Yapma

  • Akabinde ana ekranda, sağ alt köşedeki ikona tıklayalım.

AYRICA: MHRS Güvenlik Sorusu Değiştirme Nasıl Yapılır?

MHRS E-Posta Nasıl Değiştirilir? E-Posta Ekleme ve Birincil Yapma - 2

AYRICA: MHRS Parola (Şifre) Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Açılan sayfada, “Profil” bağlantısını görüntüleyelim.

AYRICA: MHRS e-Devlet ile Giriş Nasıl Yapılır?

MHRS E-Posta Nasıl Değiştirilir? E-Posta Ekleme ve Birincil Yapma - 3
  • Burada, “İletişim Bilgileri” ekranını açalım.
MHRS E-Posta Nasıl Değiştirilir? E-Posta Ekleme ve Birincil Yapma - 4
  • İletişim bilgileri ekranında sisteme kayıtlı cep telefonu ve e-posta adresi bilgileri görüntülenecektir. “E-posta bilgilerini düzenle” bağlantısına tıklayalım.
MHRS E-Posta Nasıl Değiştirilir? E-Posta Ekleme ve Birincil Yapma - 5
  • Sisteme kayıtlı e-posta adresinizin olduğu bilgi ekranı açıldığında, yeni bir e-posta eklemek için, “E-Posta Adresi Ekle” bağlantısına tıklayalım.
MHRS E-Posta Nasıl Değiştirilir? E-Posta Ekleme ve Birincil Yapma - 6
  • Akabinde, ekleyeceğimiz yeni e-posta adresini girelim ve e-posta tipini ayarlayalım. E-posta tipi, yeni e-posta adresinin kime ait olduğunu belirtmenizi ister. Bu kısımda ekleyeceğiniz yeni e-posta adresinin; kendi e-postanız, yakınınızın e-postası ya da ebeveyn e-postası olup olmadığını seçiniz.
MHRS E-Posta Nasıl Değiştirilir? E-Posta Ekleme ve Birincil Yapma - 7
  • E-posta adresini girdikten sonra, ilgili e-postayı aktif olarak uygulamada kullanabilmek için doğrulamanız gerekir.
  • Doğrulama kodu gönder” bağlantısına tıklayarak, yeni e-posta adresinize bir doğrulama kodu gönderin.
MHRS E-Posta Nasıl Değiştirilir? E-Posta Ekleme ve Birincil Yapma - 8
  • E-postanıza gelen kodu aşağıdaki alana girin.
MHRS E-Posta Nasıl Değiştirilir? E-Posta Ekleme ve Birincil Yapma - 9
  • E-posta gelen kutusundaki doğrulama kodu ile ilgili bilgilendirme ekranı aşağıdaki gibi olacaktır.
MHRS E-Posta Nasıl Değiştirilir? E-Posta Ekleme ve Birincil Yapma - 10
  • Kodu girdikten sonra e-postanız onaylanmış olacaktır ancak e-postayı aktif olarak bilgilendirme amaçlı kullanmak ister iseniz, yeni eklediğiniz e-posta adresinin altındaki “Birincil e-posta yap” butonuna tıklamalısınız.
  • Böylelikle bilgilendirme vb. mesajları, eklediğiniz yeni e-posta adresine gönderilecektir.
MHRS E-Posta Nasıl Değiştirilir? E-Posta Ekleme ve Birincil Yapma - 11

MHRS e-posta adresi nasıl değiştirilir? E-posta adresi ekleme ve birincil yapma nasıl yapılır? bu konu ile ilgili bilgileri sizlerle paylaştık. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.


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