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E-Nabız Boy, Kilo, Kan Grubu Ekleme - Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 01:02 - Tarih: 04 Ocak 2023 - Yorum: 0

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E-NabızE-Nabız uygulamasında, boy, kilo, kan grubu gibi kişisel bilgilerinizi eklemek faydalı olabilir. Olası sağlık problemlerinde bu gibi bilgiler doğrultusunda adımların atılması daha kolay olacaktır. Bu içeriğimizde e-Nabız boy, kilo ve kan grubu ekleme - değiştirme nasıl yapılır? bu konu ile ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağız.

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E-Nabız Boy, Kilo, Kan Grubu Ekleme - Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle e-Nabız uygulamasına giriş yapalım.

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E-Nabız Boy, Kilo, Kan Grubu Ekleme - Değiştirme Nasıl Yapılır? - 1

AYRICA: E-Nabız Bilgilerini Doktor Erişimine Açma Nasıl Yapılır?

  • Akabinde, ana sayfada iken fotoğrafımızın üzerine tıklayalım. Uygulamaya fotoğraf eklemedi iseniz, avatar görselinin üzerine tıklayın.

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E-Nabız Boy, Kilo, Kan Grubu Ekleme - Değiştirme Nasıl Yapılır? - 2

AYRICA: MHRS Hastane Randevusu Nasıl Alınır?

  • Kişisel Bilgiler ekranından; boy, kilo, kan grubu bilgilerinizi “Düzenle - Hesapla” bağlantılarını kullanarak ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Bütün işlemler bu kadar.

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E-Nabız Boy, Kilo, Kan Grubu Ekleme - Değiştirme Nasıl Yapılır? - 3

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E-Nabız boy, kilo, kan grubu ekleme nasıl yapılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını temenni ediyoruz.


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