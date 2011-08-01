E-Nabız uygulamasında, boy, kilo, kan grubu gibi kişisel bilgilerinizi eklemek faydalı olabilir. Olası sağlık problemlerinde bu gibi bilgiler doğrultusunda adımların atılması daha kolay olacaktır. Bu içeriğimizde e-Nabız boy, kilo ve kan grubu ekleme - değiştirme nasıl yapılır? bu konu ile ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağız.
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E-Nabız Boy, Kilo, Kan Grubu Ekleme - Değiştirme Nasıl Yapılır?
- Öncelikle e-Nabız uygulamasına giriş yapalım.
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- Akabinde, ana sayfada iken fotoğrafımızın üzerine tıklayalım. Uygulamaya fotoğraf eklemedi iseniz, avatar görselinin üzerine tıklayın.
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- Kişisel Bilgiler ekranından; boy, kilo, kan grubu bilgilerinizi “Düzenle - Hesapla” bağlantılarını kullanarak ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Bütün işlemler bu kadar.
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E-Nabız boy, kilo, kan grubu ekleme nasıl yapılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını temenni ediyoruz.
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