MHRS merkezi hekim randevu sisteminde, daha önceki geçmiş, iptal ettiğiniz randevuları görüntüleyebilmeniz mümkündür. Bu içeriğimizde, MHRS geçmiş randevulara nasıl bakılır? İptal edilen randevular nasıl görüntülenir? bu konu ile ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağız.

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MHRS Geçmiş Randevulara Bakma Nasıl Yapılır?

Öncelikle MHRS uygulamasına giriş yapalım.

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Akabinde ana sayfada iken, takvim ikonuna tıklayalım.

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Randevularım ekranı açıldığında, aktif olarak beklediğiniz randevular burada görüntülenir. Geçmiş randevulara bakmak için, Geçmiş Randevularım bağlantısına tıklayalım.

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Burada, daha önce gittiğiniz randevular ve iptal ettiğiniz randevulara ulaşabilirsiniz. İptal ettiğiniz randevunun altında İptal Randevu yazar, günü geçmiş ve gitmiş olduğunuz randevunun altında ise Geçmiş Randevu yazacaktır.

yazar, günü geçmiş ve gitmiş olduğunuz randevunun altında ise yazacaktır. Dilerseniz “Aynı Hekimden Randevu Al” butonu ile aynı hekimin randevusu var ise alabilirsiniz.

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MHRS geçmiş randevulara nasıl bakılır? ile ilgili adımlar bu şekildeydi. Fayda sağlamasını umuyoruz. Merak ettiğiniz sorular var ise, yorum alanından bizlere iletebilirsiniz.