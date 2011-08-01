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E-Nabız Hastalıklar ve Reçeteler Nasıl Görüntülenir?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 11:52 - Tarih: 08 Ocak 2023 - Yorum: 0

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E-NabızE-Nabız, sağlık verilerinin saklı tutulduğu dijital sağlık uygulamasıdır. Hastaneye gitmiş olduğunuzda, doktorunuz tarafından konulan bütün teşhisler, e-Nabız uygulamasında görüntülenebilmektedir. Bu içeriğimizde, e-Nabız hastalıklar ve reçeteler nasıl görüntülenir? bu konu ile ilgili adımları sizlere aktarıyor olacağız.

AYRICA: E-Nabız Acil Durumda Aranacak Kişi Ekleme Nasıl Yapılır?

E-Nabız Hastalıklar ve Reçeteler Nasıl Görüntülenir?

  • Öncelikle e-Nabız uygulamasına giriş yapalım.

AYRICA: E-Nabız Telefon Değiştirme - Telefon Ekleme Nasıl Yapılır?

E-Nabız Hastalıklar ve Reçeteler Nasıl Görüntülenir? - 1

AYRICA: E-Nabız Boy, Kilo, Kan Grubu Ekleme - Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Akabinde, ana sayfada iken aşağıya doğru inelim “Hastalıklarım” ekranını bulalım ve görüntüleyelim.

AYRICA: E-Nabız Tahlil Sonuçları Nasıl Bakılır?

E-Nabız Hastalıklar ve Reçeteler Nasıl Görüntülenir? - 2

AYRICA: E-Nabız Ad ve Soyadın Hastanelerde Gizlenerek Gösterilmesi

  • Bu kısımda, doktorlar tarafından tanımlanmış ya da tanımlanmamış hastalıklar ve bu hastalıklarla ilgili reçete edilen ilaçlar görüntülenmektedir. Size ne teşhisi konduğunu bilmiyor iseniz, bu kısımdan öğrenebilirsiniz.

AYRICA: E-Nabız Bilgilerini Doktor Erişimine Açma Nasıl Yapılır?

E-Nabız Hastalıklar ve Reçeteler Nasıl Görüntülenir? - 3

AYRICA: E-Nabız Şifremi Unuttum - Şifre (Parola) Nasıl Değiştirilir?

  • Örneğin bir tanesine tıklayalım.

AYRICA: MHRS Hastane Randevusu Nasıl Alınır?

E-Nabız Hastalıklar ve Reçeteler Nasıl Görüntülenir? - 4

AYRICA: MHRS Geçmiş Randevulara Bakma Nasıl Yapılır?

  • Akabinde Reçeteler bölümünden ilgili hastalıkla alakalı reçete edilmiş ilaçları görüntüleyelim. Bu kısmı uygulama ana ekranında “Reçetelerim” bölümünden de görüntüleyebilirsiniz.

AYRICA: MHRS E-Posta Nasıl Değiştirilir? E-Posta Ekleme ve Birincil Yapma

E-Nabız Hastalıklar ve Reçeteler Nasıl Görüntülenir? - 4

AYRICA: MHRS Randevu Bilgilendirme Tercihleri Nasıl Ayarlanır?

E-Nabız hastalıklar ve reçeteler nasıl görüntülenir? bu içeriğimizde sizlerle bu konu ile ilgili adımları paylaştık. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.


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