E-Nabız, sağlık verilerinin saklı tutulduğu dijital sağlık uygulamasıdır. Hastaneye gitmiş olduğunuzda, doktorunuz tarafından konulan bütün teşhisler, e-Nabız uygulamasında görüntülenebilmektedir. Bu içeriğimizde, e-Nabız hastalıklar ve reçeteler nasıl görüntülenir? bu konu ile ilgili adımları sizlere aktarıyor olacağız.
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E-Nabız Hastalıklar ve Reçeteler Nasıl Görüntülenir?
- Öncelikle e-Nabız uygulamasına giriş yapalım.
AYRICA: E-Nabız Telefon Değiştirme - Telefon Ekleme Nasıl Yapılır?
AYRICA: E-Nabız Boy, Kilo, Kan Grubu Ekleme - Değiştirme Nasıl Yapılır?
- Akabinde, ana sayfada iken aşağıya doğru inelim “Hastalıklarım” ekranını bulalım ve görüntüleyelim.
AYRICA: E-Nabız Tahlil Sonuçları Nasıl Bakılır?
AYRICA: E-Nabız Ad ve Soyadın Hastanelerde Gizlenerek Gösterilmesi
- Bu kısımda, doktorlar tarafından tanımlanmış ya da tanımlanmamış hastalıklar ve bu hastalıklarla ilgili reçete edilen ilaçlar görüntülenmektedir. Size ne teşhisi konduğunu bilmiyor iseniz, bu kısımdan öğrenebilirsiniz.
AYRICA: E-Nabız Bilgilerini Doktor Erişimine Açma Nasıl Yapılır?
AYRICA: E-Nabız Şifremi Unuttum - Şifre (Parola) Nasıl Değiştirilir?
- Örneğin bir tanesine tıklayalım.
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- Akabinde Reçeteler bölümünden ilgili hastalıkla alakalı reçete edilmiş ilaçları görüntüleyelim. Bu kısmı uygulama ana ekranında “Reçetelerim” bölümünden de görüntüleyebilirsiniz.
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AYRICA: MHRS Randevu Bilgilendirme Tercihleri Nasıl Ayarlanır?
E-Nabız hastalıklar ve reçeteler nasıl görüntülenir? bu içeriğimizde sizlerle bu konu ile ilgili adımları paylaştık. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.
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