E-Nabız, sağlık verilerinin saklı tutulduğu dijital sağlık uygulamasıdır. Hastaneye gitmiş olduğunuzda, doktorunuz tarafından konulan bütün teşhisler, e-Nabız uygulamasında görüntülenebilmektedir. Bu içeriğimizde, e-Nabız hastalıklar ve reçeteler nasıl görüntülenir? bu konu ile ilgili adımları sizlere aktarıyor olacağız.

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E-Nabız Hastalıklar ve Reçeteler Nasıl Görüntülenir?

Öncelikle e-Nabız uygulamasına giriş yapalım.

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AYRICA: E-Nabız Boy, Kilo, Kan Grubu Ekleme - Değiştirme Nasıl Yapılır?

Akabinde, ana sayfada iken aşağıya doğru inelim “Hastalıklarım” ekranını bulalım ve görüntüleyelim.

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Bu kısımda, doktorlar tarafından tanımlanmış ya da tanımlanmamış hastalıklar ve bu hastalıklarla ilgili reçete edilen ilaçlar görüntülenmektedir. Size ne teşhisi konduğunu bilmiyor iseniz, bu kısımdan öğrenebilirsiniz.

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Örneğin bir tanesine tıklayalım.

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Akabinde Reçeteler bölümünden ilgili hastalıkla alakalı reçete edilmiş ilaçları görüntüleyelim. Bu kısmı uygulama ana ekranında “Reçetelerim” bölümünden de görüntüleyebilirsiniz.

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E-Nabız hastalıklar ve reçeteler nasıl görüntülenir? bu içeriğimizde sizlerle bu konu ile ilgili adımları paylaştık. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.