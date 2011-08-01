Huzurevleri, devletin 60 yaş ve üzerindeki kişileri korumak, bakmak ve refah bir yaşam alanı oluşturmak için kurulan yatılı bir sosyal hizmet kuruluşudur. Rehabilitasyon merkezleri de kendi bakımını yapamayan 60 yaş üzerindeki kişilerin özel bakım altına alındığı, tedavisinin yapıldığı yatılı sosyal hizmet kuruluşu olarak karşımıza çıkar. Bu yazımızda farklı sebeplerle huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine başvuru yapmak isteyen kişiler için, e-Devlet huzurevleri yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yerleşme başvurusu nasıl yapılır? sizlere aktarıyor olacağız.

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e-Devlet Huzurevleri Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine Yerleşme Talebi Oluşturma

Öncelikle, e-Devlet’e giriş yapalım.

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Akabinde, arama butonuna “Huzurevi ve yaşlı bakım merkezi” yazalım. Gelen sonuçlarda “Huzurevleri Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine Yerleşme (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)" yazan bağlantıya tıklayalım.

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Burada, ilgili ekranda, hemen sağ üst köşede “Yeni Başvuru” butonuna tıklayarak başvuru aşamalarını tamamlayabilir ve huzurevleri yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yerleşme ön talebi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

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Bu içeriğimizde, e-Devlet huzurevleri yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yerleşme talebi ön başvurusu nasıl yapılır? sizlere aktarmış olduk. Bilmeyenler için faydalı olmasını arzu ediyoruz.