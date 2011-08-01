Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, biliyorsunuz ki 2020 yılında ziyaretçilerine açıldı. Bu inanılmaz kütüphaneye e-Devlet üzerinden üyelik başvurusunda bulunarak kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmeniz mümkün. Bu içeriğimizde sizlerle, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne nasıl üye olunur? adım adım paylaşıyor olacağız.

AYRICA: e-Devlet Çekilen Araç Bilgisi Sorgulama! Aracım Nereye Çekildi? Hangi Otoparkta?

25 bin metrekare kapalı alana sahip Millet Kütüphanesi yapımına, 2016 yılında başlanmış idi biliyorsunuz. 4 yıl gibi bir sürede yapımı tamamlanan ve hizmete açılan bu kütüphane, Ankara’da aynı anda 5 bin vatandaşa hizmet veriyor. Kütüphanede 4 milyonun üzerinde basılı eser ve 550 binin üzerinde de e-kitap bulunuyor.

AYRICA: e-Devlet Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ankara’da kütüphaneye girebilmek için T.C yeni kimlik kartınızın olması gerekiyor. Üyelikler ise e-Devlet üzerinden alınabiliyor. Peki, e-Devlet Millet Kütüphanesi üyelik başvurusu nasıl yapılır? dilerseniz anlatmaya başlayalım hemen.

AYRICA: e-Devlet Aile Hekim Bilgisi Öğrenme - Sorgulama Nasıl Yapılır?

e-Devlet Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne Üyelik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öncelikle, e-Devlet hesabımıza giriş yapalım.

AYRICA: e-Devlet Engelliler İçin Kimlik Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

AYRICA: e-Devlet Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama Nasıl Yapılır?

Arama butonuna, “Millet kütüphanesi üyelik oluşturma” yazalım ve gelen sonuçlarda “Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Üyelik Oluşturma/Güncelleme/Şifre Yenileme (Cumhurbaşkanlığı)” yazan bağlantıya tıklayalım.

AYRICA: e-Devlet Erişim Kısıtlaması Nasıl Yapılır?

AYRICA: e-Devlet Kamu İş İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Üyelik Oluşturma ekranında, hemen sağ köşede “Yeni Başvuru” butonuna tıklayalım.

AYRICA: e-Devlet, Nöbetçi Eczane Sorgulama Özelliğini Hayata Geçirdi

AYRICA: e-Devlet Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Üyelik Kuralları bölümünü okuyalım ve aşağıda, “Kütüphane Kullanımı ve Kütüphane Materyali Ödünç Alma Kurallarını okudum, kabul ediyorum.” yazan kısmın yanındaki kutucuğu işaretleyelim ve akabinde “Devam Et” butonuna tıklayalım.

AYRICA: e-Devlet Ücretsiz SGK SMS Bilgilendirme Sistemi - Cep Telefonu Beyanı

AYRICA: e-Devlet T.C. Kimlik Kısıtlaması Nasıl Yapılır? Adınıza Şirket Kurulamasın!

Gelinen ekranda kimlik, iletişim ve adres bilgileriniz görüntülenecektir. Bu kısımları kontrol edelim ve son olarak, “Başvur” butonuna basarak üyelik başvurumuzu oluşturalım.

AYRICA: e-Devlet Dava Sorgulama Nasıl Yapılır?

AYRICA: e-Devlet İkametgah Belgesi Alma Nasıl Yapılır?

Başvuruyu gerçekleştirdikten sonra, e-Devlet’e kayıtlı cep telefonunuza ve mail adresinize kullanıcı adınız ve şifreniz gönderilecektir, kontrol ediniz.

AYRICA: e-Devlet Afetzede Barınma Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Dilerseniz şifreyi güncelleyebilirsiniz. Bunun için başvuru ekranınızda, başvuruyu yaptıktan hemen sonra “Başvuru Listesi” yazan kısma tıklayın.

Üyelik bilgilerinizin görüntüleneceği bu bölümde, hemen sağ üst köşede “Güncelle” kısmından kimlik bilgilerinizi güncelleyebilir, “Şifre Gönder” kısmından ise kayıtlı cep telefonu ve mail adresinize yeni şifre gönderebilirsiniz.

e-Devlet Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne üyelik başvurusu nasıl yapılır? bu içeriğimizde adım adım sizlerle paylaştık. Bilmeyenler için faydalı olmasını arzu ediyoruz.