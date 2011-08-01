e-Devlet uygulaması, her vatandaşın T.C Kimliği gibi özel ve önemlidir. Bu nedenle, olası güvenlik problemlerine karşın e-Devlet uygulamasına giriş yaptığınızda telefonunuza onay kodu gelmesini sağlayarak ekstra güvenli giriş sağlayabilirsiniz. Bu içeriğimizde, e-Devlet iki aşamalı giriş ayarları nasıl yapılır? detayları ile sizlerle paylaşıyor olacağız.
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e-Devlet İki Aşamalı Giriş Ayarları Nasıl Yapılır?
- Öncelikle, e-Devlet hesabımıza giriş yapalım.
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- Profil kısmından “Güvenlik ve Ayarlar” bağlantısına tıklayalım. Mobil uygulamasında da Profil bağlantısına tıkladığınızda karşınıza direkt “İki Aşamalı Giriş” bölümü çıkacaktır.
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- Güvenlik ve Ayarlar sayfasında iken, hemen sol menüden “İki Aşamalı Giriş İşlemleri” bölümünü seçelim.
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- Devam edelim ve İki Aşamalı Giriş İşlemleri kısmını pasif halden “Aktif” hale getirelim. Ayarları kaydederek ilerleyelim…
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- “Kullanım şartlarını okudum ve kabul ediyorum.” kutucuğunu işaretleyerek ayarları kaydedelim yine.
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- Ayarları kaydettikten sonra e-Devlet’e kayıtlı cep telefonunuza bir kod gönderilecektir, o kodu aşağıdaki alana girelim ve “Doğrula” butonuna basalım.
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Artık e-Devlet’e iki aşamalı giriş ayarlarını yapmış bulunmaktasınız. Herhangi bir cihazdan giriş yapmayı denediğinizde cep telefonunuza onay kodu gönderilecek ve giriş işlemlerini o kodla tamamlayacaksınız. e-Devlet iki aşamalı giriş ayarları nasıl yapılır? bilmeyenler için umarız bu içeriğimiz ışık tutar, fayda sağlar.
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