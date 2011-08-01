e-Devlet'te Adınıza Para Birikmiş Olabilir! e-Devlet Adıma Para Var mı?

e-Devlet’te birikmiş paranızın olabileceğini biliyor muydunuz? Çoğu kişi bunu bilmiyor olabilir. Bu yazımızda, e-Devlet adıma para var mı? sorusunu öğrenmek için iki adımdan bahsediyor olacağız. e-Devlet’te adınıza iki şekilde para birikmiş olabilir. Bunlardan ilki Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES parasıdır. Eğer sigortalı bir işe girdiyseniz, adınıza açılmış bir BES hesabı olabilir. Birçok kişi işe girdiğinde şirket prosedürü gereği otomatik olarak BES’e dahil edilir ve maaşlardan kesinti yapılır. Bu durumdan haberi olmayan kişilerin her ay banka hesabında para birikir. Dilerseniz birikmiş bu parayı talep edebilirsiniz. Peki, e-Devlet BES’te birikim olup olmadığı nasıl öğrenilir?

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e-Devlet Adıma Para Var mı?

Öncelikle e-Devlet uygulamasına giriş yapalım dilerseniz.

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Akabinde arama butonuna “Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım” yazalım ve çıkan "Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama (Emeklilik Gözetim Merkezi)" sonucuna tıklayalım.

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Devam ettiğimizde ilgili ekranda, bireysel emeklilik sözleşmesi ile otomatik katılım sistemi bölümlerini görebiliriz. Adınıza BES parası birikmiş ise otomatik katılım sistemine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Eğer adınıza ait bir BES birikimi var ise, şirketiniz hangi banka ile sözleşme imzalamış ise ilgili banka ile iletişime geçip, BES hesabınızdaki parayı talep edebilirsiniz.

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Adınıza birikmiş para olup olmadığını anlamanın ikinci yolu ise Şahıs Ödemeleri. BES sistemini bilenlerin çoğu muhtemelen şahıs ödemelerinden habersiz. e-Devlet’te çeşitli sebeplerden dolayı devletin vatandaşlara yaptığı ödemeler bulunuyor. Örneğin rapor ödemesi, yol ödemesi, cenaze ödemesi, doğum ödemesi gibi ödemeler çekilmediği takdirde devlete geri iade ediliyor. Peki, adınıza şahıs ödemesi yapılıp yapılmadığını nasıl öğrenebilirsiniz?

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Bunun için e-Devlet uygulamasına giriş yapalım öncelikle ve akabinde ise arama butonuna “Şahıs Ödemeleri” yazalım. Çıkan sonuçlarda, "Şahıs Ödemeleri Sorgulama (Sosyal Güvenlik Kurumu)" sonucuna tıklayalım.

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Devam ettiğinizde ilgili ekranda, adınıza ödeme yapılmış bir durum olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

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Bu içeriğimizde sizlerle, e-Devlet adıma para var mı? bunu nasıl öğrenebilirsiniz? detayları ile anlatmaya çalıştık. BES ödemesi ve şahıs ödemelerini kontrol ederek adınıza yatırılmış bir para bulunup bulunmadığını öğrenebilirsiniz. Dileriz faydalı bir anlatım olur sizler için.