Biliyorsunuz ki vatandaşların istek, şikâyet, ihbar vb. taleplerini doğrudan cumhurbaşkanlığına iletebilmesi için CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) web servisi kurulmuştur. Görüş ve şikâyetlerinizi CİMER aracılığıyla ilgili kurumlara iletebilmenize olanak sağlayan bu servise e-Devlet üzerinden de başvuruda bulunabilmeniz mümkündür. Peki, e-Devlet üzerinden CİMER’e nasıl başvuru yapılır? dilerseniz adım adım sizlere de aktaralım istiyoruz.

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e-Devlet Üzerinden CİMER’e Nasıl Başvuru Yapılır?

Öncelikle, e-Devlet hesabımıza giriş yapalım.

AYRICA: e-Devlet Tapu Bilgisi Sorgulama Nasıl Yapılır?

AYRICA: e-Devlet Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama Nasıl Yapılır?

Akabinde arama motoruna “CİMER” yazalım ve çıkan sonuçlarda, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (İletişim Başkanlığı)” bağlantısına tıklayalım.

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Devam eden ekranda, “Uygulamaya Git” komutunu takip edelim.

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AYRICA: e-Devlet İki Aşamalı Giriş Ayarları Nasıl Yapılır?

Giriş yapmaya çalıştığımız CİMER, ilgili ekranda bazı bilgilere erişim hakkı istemektedir, kontrol edelim ve akabinde “Onayla” butonuna tıklayalım.

AYRICA: e-Devlet Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne Üyelik Başvurusu Nasıl Yapılır?

AYRICA: e-Devlet Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) Sorgulama Nasıl Yapılır?

Takip eden ekrana geldiğimizde, CİMER’de talep, istek vb. oluşturabilmemiz için “Kimlik Bilgileri” ekranındaki bilgilerimizi kontrol edelim, ilgili alanları dolduralım.

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AYRICA: e-Devlet Aile Hekim Bilgisi Öğrenme - Sorgulama Nasıl Yapılır?

İleri komutuna gelmeden önce, Kimlik Bilgileri sayfasının en üstündeki bölümden CİMER’e hangi konuda başvuru yapmak istediğimizi seçelim. Akabinde “İleri” butonuna tıklayarak devam edelim.

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İleri butonu ile geldiğimiz bir diğer sayfada, başvurumuzun bir sonraki bölümü olan “Başvuru Detayı” kısmına CİMER’e iletmek istediğimiz mesajı girelim, var ise dosya ekleyelim ve devam edelim.

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Mesajı ekledikten sonra, son olarak “Başvuruyu Tamamla” ekranında tüm bilgilerimizi kontrol edelim, mesajın iletilmesini istediğimiz kurumu seçelim ve “Yasal bilgilendirmeyi okudum, kabul ediyorum.” metninin yanındaki kutucuğu işaretledikten sonra “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklayalım.

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e-Devlet üzerinden CİMER’e başvuru nasıl yapılır? sorusunun cevabı bu şekildeydi. CİMER’e başvuruda bulunmak isteyenler, e-Devlet üzerinden de bu işlemi gerçekleştirebilirler.