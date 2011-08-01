Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve aile bütünlüğünü bozan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla aile danışmanlığı adı altında ücretsiz, önemli bir hizmet veriyor. Aile danışmanlığı hizmeti nasıl veriliyor? e-Devlet üzerinden aile danışmanlığı hizmetine nasıl başvuru yapılır? bu yazımızda bu konuya yer vereceğiz.

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İl müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezlerindeki alanında uzman kişiler; eşlerin aile içindeki iletişimi, aile sorunları ve bu sorunların temelinde yatan problemler, sorunları nasıl çözüme kavuşabileceği, kısacası aile temel yapısının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için gerekli olan her konuda vatandaşlara destek sağlıyor.

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İlgili hizmet, aynı zamanda boşanma sürecindeki kişilere de danışmanlık vererek bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütebilmelerine yardımcı oluyor. Peki, bakanlığın ücretsiz sunduğu bu hizmete e-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapılır?

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e-Devlet Aile Danışmanlığı Hizmeti Nedir? Nasıl Başvuru Yapılır?

Aile danışmanlığı hizmetine başvurabilmek için, e-Devlet hesabınıza giriş yapın öncelikle.

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Akabinde arama butonuna, “Aile danışmanlığı” yazın ve çıkan “Aile Danışmanlığı Başvurusu(Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)” bağlantı sonucuna tıklayın.

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Bağlantıya tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Uyarı ve bildiri metinlerini okuduktan sonra, sağ üst köşeden “Yeni Başvuru” butonuna tıklayarak, devam eden adımları tamamlayarak aile danışmanlığı hizmetine başvurabilirsiniz.

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Bu yazımızda sizlerle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ücretsiz sunduğu aile danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapabilirsiniz, bu konuya yer verdik. Aile danışmanlığı nedir? Aile danışmanlığı ücretsiz mi? Aile danışmanlığına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilir miyim? gibi soruların cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı olmasını dileriz.