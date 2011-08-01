İnsanlara dijital dünyada birçok hizmet sunan e-Devlet ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya ve eğer bu hizmetlerden habersiz iseniz sizleri de bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bu içeriğimizde ise, e-Devlet tapu bilgisi sorgulama nasıl yapılır? sizlere aktarıyor olacağız.e-Devlet üzerinden tapu bilgilerini sorgulayarak, adınıza kayıtlı taşınmazlarınızın bilgilerini öğrenebilirsiniz.

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e-Devlet Tapu Bilgisi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bunun için öncelikle, e-Devlet uygulamasına giriş yapalım dilerseniz.

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Akabinde arama butonuna “Tapu bilgileri sorgulama” yazalım ve arama sonucunda çıkan “Tapu Bilgileri Sorgulama (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)” bağlantısına tıklayalım.

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İlgili bağlantıya tıkladığınızda, karşınıza üzerinize kayıtlı taşınmazlarınızın bilgileri sorgulayabileceğiniz, güncel bilgilere ulaşabileceğiniz bir ekran çıkacaktır. Eğer üzerinize kayıtlı taşınmaz yok ise, bunu belirten bir ekranla karşılaşırsınız. Hepsi bu kadar…

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Sizlerle, e-Devlet tapu bilgileri sorgulama nasıl yapılır? bu sorunun cevabını paylaşmaya özen gösterdik. Bilmeyenler için faydalı olmasını diliyoruz.