Günümüzde trafik ihlali yapmayan sürücü neredeyse çok az diyebiliriz. Kırmızı ışık ihlali, yanlış yere park etme, hız limitini aşma gibi nedenlerle birçok kişi trafik kurallarını ihlal ettiği için para cezası alıyor. Trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri internet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Peki, e-Devlet araç plakasına yazılan ceza nasıl öğrenilir? bu yazımızda bu konuyu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

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Trafik ihlalleri nedeniyle araç plakasına kesilen cezalar, e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Adınıza tescilli olan aracın son bir yıl içerisinde aldığı bütün cezalara e-Devlet üzerinden bakabiliyorsunuz.

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e-Devlet Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bunun için, öncelikle e-Devlet uygulamasına hesabınızla giriş yapın.

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Akabinde, arama butonuna “Araç plakasına yazılan ceza” yazın ve çıkan “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi) (Emniyet Müdürlüğü)” yazan bağlantı sonucuna tıklayın.

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Son olarak geldiğiniz ekranda, son bir yıl içerisinde adınıza tescilli olan aracınızın plakasına yazılmış cezaları görüntüleyebilmektesiniz.

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e-Devlet araç plakasına yazılan ceza sorgulama nasıl yapılır? bu içeriğimizde bu konuyla ilgili ayrıntıları paylaştık. Faydalı bir yazı olmasını diliyoruz.