e-Devlet uygulaması biliyorsunuz ki kişiye özeldir ve hesabın sahibinden başka kimsenin girmemesi, uygulamayı kullanmaması gerekir. Güçlü bir şifre oluşturarak, iki aşamalı giriş seçeneğini tercih ederek e-Devlet hesabınızı güvenceye alabilirsiniz. Ancak yine de, e-Devlet kullanım geçmişini görüntülemek de isteyebilirsiniz. Uygulamaya hangi tarihte, saat kaçta ve hangi IP adresi ile girdiğinizi kontrol edebilmeniz mümkün. Bu içeriğimizde, e-Devlet kullanım geçmişi nasıl görüntülenir? adım adım paylaşıyor olacağız.

AYRICA: e-Devlet Tapu Bilgisi Sorgulama Nasıl Yapılır?

e-Devlet Kullanım Geçmişi Nasıl Görüntülenir?

Öncelikle, e-Devlet uygulamasına giriş yapalım dilerseniz.

AYRICA: e-Devlet Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama Nasıl Yapılır?

AYRICA: e-Devlet Aile Danışmanlığı Hizmeti Nedir? Nasıl Başvuru Yapılır?

Akabinde profil kısmına gelelim ve “Güvenlik ve Ayarlar” bağlantısına tıklayalım.

AYRICA: e-Devlet'te Adınıza Para Birikmiş Olabilir! e-Devlet Adıma Para Var mı?

AYRICA: e-Devlet İki Aşamalı Giriş Ayarları Nasıl Yapılır?

Güvenlik Ayarları sayfasında iken, sol menüden “Kullanım Geçmişim” bölümünü görüntüleyelim.

AYRICA: e-Devlet Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) Sorgulama Nasıl Yapılır?

AYRICA: e-Devlet Aile Hekim Bilgisi Öğrenme - Sorgulama Nasıl Yapılır?

Buradan, e-Devlet kullanım geçmişinizi görüntüleyebilirsiniz.

AYRICA: e-Devlet Erişim Kısıtlaması Nasıl Yapılır?

AYRICA: e-Devlet, Nöbetçi Eczane Sorgulama Özelliğini Hayata Geçirdi

İlgili sayfaya, Profil > Benim Sayfam > Güvenlik Ayarları > Kullanım Geçmişim bölümlerini takip ederek de ulaşabilirsiniz. Mobilde ise Profil > Kullanım Geçmişim bölümüne tıklayarak, e-Devlet’e giriş yaptığınız tarihleri ve saatleri kontrol edebilirsiniz.

AYRICA: e-Devlet Ücretsiz SGK SMS Bilgilendirme Sistemi - Cep Telefonu Beyanı

Bu içeriğimizde sizlerle, e-Devlet kullanım geçmişi nasıl görüntülenir? detayları ile aktarmaya özen gösterdik. Hesabınızın güvenliği için bu bilgiyi aklınızın köşesine not etmeyi unutmayın.